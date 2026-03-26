La nuova edizione del Grande Fratello Vip, pur rappresentando una boccata d’aria fresca e offrendo puntate più scorrevoli, non è riuscita finora a conquistare davvero il pubblico italiano. I dati Auditel delle prime tre serate — trasmesse nell’arco di appena sette giorni — raccontano infatti una realtà ben diversa dalle aspettative.

Nel dettaglio, il reality condotto da Ilary Blasi ha registrato:

1ª puntata: 2.146.000 telespettatori (18,4% di share)

2.146.000 telespettatori (18,4% di share) 2ª puntata: 1.672.000 telespettatori (14,3% di share)

1.672.000 telespettatori (14,3% di share) 3ª puntata: 1.813.000 telespettatori (15,3% di share)

Una media complessiva di circa 1.800.000 spettatori pari al 16% di share, numeri considerati al di sotto delle aspettative per un programma di punta della prima serata.

Pier Silvio Berlusconi preoccupato: riunione urgente in arrivo

Secondo quanto riportato da MowMag in un articolo firmato da Grazia Sambruna, i risultati avrebbero già fatto scattare l’allarme ai vertici Mediaset. In particolare, Pier Silvio Berlusconi avrebbe richiesto una riunione d’urgenza prevista per mercoledì prossimo, quando saranno disponibili anche i dati della puntata di martedì.

L’obiettivo sarà valutare il futuro del programma sulla base di una media ponderata degli ascolti, che al momento evidenzia un andamento tutt’altro che positivo.

Ultimatum per il reality: una settimana per risalire

Sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe già stato imposto un vero e proprio ultimatum al programma: “Ancora una settimana di tempo per migliorare gli ascolti. In caso contrario, il reality potrebbe essere costretto ad abbandonare anticipatamente la prima serata di Canale 5”.

Un segnale forte che conferma come “il Biscione” non sia affatto soddisfatto delle performance attuali. Argomenti grande fratello

ilary blasi

Curve d’ascolto in calo: dati sotto le aspettative

A preoccupare maggiormente sarebbe il trend negativo registrato durante le puntate. La curva degli ascolti, infatti, avrebbe toccato anche picchi al ribasso fino al 9% di share, un dato considerato impensabile per un format di questa portata.

Nel confronto con altri programmi, emergono paragoni poco incoraggianti: il reality arriverebbe a fare meno ascolti rispetto a trasmissioni come Quarto Grado, tradizionalmente meno centrali nel palinsesto.

Puntate decisive: venerdì 27 e martedì 31 marzo

Il destino del Grande Fratello Vip si giocherà ora nelle prossime due puntate, quelle di venerdì 27 e martedì 31 marzo. Questi appuntamenti saranno cruciali per verificare un eventuale recupero di pubblico e convincere Mediaset a proseguire con la programmazione prevista.

Futuro incerto per il Grande Fratello Vip

Il reality si trova dunque in una fase delicata: nonostante le novità introdotte e un ritmo più dinamico, il riscontro del pubblico non sembra ancora sufficiente.

La decisione finale arriverà nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: senza un’inversione di tendenza significativa, il Grande Fratello Vip rischia seriamente una chiusura anticipata, segnando uno dei momenti più difficili nella storia recente del format.