Al Grande Fratello Vip i concorrenti possono essere sé stessi, ma con limiti ben precisi. Sono vietati comportamenti violenti, bestemmie e atti osceni. Inoltre, i gieffini non possono parlare di politica, nominare brand o fare discorsi discriminatori di qualsiasi natura.

Ma il regolamento del reality contiene anche clausole più specifiche, come hanno rivelato recentemente alcuni concorrenti.

I vipponi commentano la prima settimana nella Casa

Come riportato dai colleghi di Biccy.it, due sere fa Dario Cassini, Raimondo Todaro, Francesca Manzini e Giovanni Calvario si sono ritrovati in giardino per fare un bilancio della prima settimana passata nella Casa.

Il coreografo siciliano ha ricordato vecchie edizioni del GF Vip, in particolare la quarta, trasmessa durante la pandemia di Coronavirus: “La percezione di questi sette giorni è tripla rispetto al normale, è come se fossero passati ventuno giorni. Secondo me peggiorerà. Se questa settimana è stata così, pensa a come sono sei settimane o addirittura a chi ha fatto sei mesi qui dentro, compreso il capodanno. Fenomeni! Nelle passate edizioni hanno fatto anche vari mesi. O l’edizione in cui fuori c’era il Covid. Se ci pensi è surreale, se racconti quel periodo è da non crederci”.

Raimondo Todaro e l’argomento vietato

Durante il discorso, Dario Cassini ha fermato Raimondo Todaro, mettendolo in guardia: “Ragazzi questo è uno degli argomenti vietati, scusate, ma mi permetto di farvelo notare”.

Il ballerino ha candidamente ammesso di non conoscere il regolamento: “Ma è grave se io non ho letto il regolamento del Grande Fratello Vip?”. Argomenti grande fratello

grande fratello

Francesca Manzini ha sottolineato le conseguenze: “Eh, direi di sì, ci sono centinaia di cose e di penali”.

Secondo quanto emerso, l’argomento da evitare sembra essere il Covid.

Fabrizio Corona e altri temi “tabù”

Non è solo la pandemia a essere vietata nella Casa. Anche Fabrizio Corona è considerato un argomento delicato. Nei giorni scorsi, durante un momento di gioco, GionnyScandal ha imitato l’ex re dei paparazzi e pronunciato il suo famoso motto “adrenalina pura”, molto diffuso nel podcast Gurulandia e nel programma Falsissimo.

Appena dette quelle parole, Giovanni Calvario e Francesca Manzini si sono guardati preoccupati, e la comica ha subito corretto il cantante: “Noo! Nooo! Non si dice quella frase!”.