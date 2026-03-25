Dopo le forti emozioni della terza puntata, nella Casa del Grande Fratello VIP è tempo di cena, ma non di serenità. Protagonisti di un nuovo acceso confronto sono Raimondo Todaro e Lucia Ilardo, già al centro di uno scontro durante la giornata.

“Per me è tutto fake”: l’accusa diretta di Raimondo

Durante la cena, Raimondo Todaro entra subito nel vivo della discussione, usando toni decisi e senza filtri. Pur riconoscendo a Lucia Ilardo una certa intelligenza, non risparmia una critica dura al suo comportamento.

Secondo Raimondo, la versione fornita da Lucia non corrisponde alla realtà: lui sostiene di essersi svegliato autonomamente, mentre lei continua a dichiarare che sarebbe stato svegliato da Nicolò. Da qui nasce l’accusa pesante: “Hai detto una cosa che non sta né in cielo né in terra, ed è di una gravità enorme”.

La difesa di Lucia: “Mi sono basata su ciò che mi hanno detto”

Dal canto suo, Lucia Ilardo prova a chiarire la propria posizione, spiegando di aver semplicemente riportato informazioni ricevute da altri. Un tentativo di smorzare i toni e alleggerire la tensione, che però non convince Raimondo.

Il confronto si sposta poi sulla gestione della puntata: Lucia si dice ferita dal modo diretto e duro con cui Raimondo si è esposto, accusandolo di non aver colto l’ironia.

“Tu non le mandi a dire”, sottolinea. Argomenti grande fratello

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“Sei un po’ pesante”: la critica che accende lo scontro

La discussione si intensifica quando Lucia definisce Raimondo “pesante”. Una critica che lui non solo non respinge, ma quasi rivendica: “Non ho mai detto di essere leggero”.

Raimondo si difende anche dalle accuse di creare tensioni nella Casa, sostenendo di non essere lui a iniziare a parlare alle spalle degli altri concorrenti.

Rapporti al minimo: “Solo buongiorno e buonasera”

Il confronto si conclude con una presa di posizione netta da parte di Raimondo. In assenza di prove che confermino la versione di Lucia, i rapporti tra loro saranno ridotti al minimo indispensabile: “Da oggi solo buongiorno e buonasera”.

Una dichiarazione che lascia poco spazio a interpretazioni e apre nuovi scenari di tensione all’interno della Casa.