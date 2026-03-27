Amici 25, spoiler serale: chi è l'eliminato della seconda puntata

Nuove emozioni e colpi di scena ad Amici 25, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Nella serata di ieri è stata registrata la seconda puntata del serale, che andrà in onda sabato sera e promette momenti decisivi per il futuro degli allievi ancora in gara.

Tre eliminazioni nella prima puntata

La fase serale è iniziata con grande intensità: durante la prima puntata abbiamo assistito all’eliminazione di ben tre concorrenti, ovvero Opi, Michele e Antonio. Un avvio che ha subito alzato la tensione tra i ragazzi della scuola più famosa d’Italia.

Seconda puntata: chi è stato eliminato

Grazie alle anticipazioni emerse dopo la registrazione, sappiamo che il primo eliminato della seconda puntata è Simone, ballerino appartenente alla squadra guidata da Veronica Peparini.

Al ballottaggio finale, invece, sono finiti:

Valentina , cantante della squadra di Anna Pettinelli

, cantante della squadra di Caterina, cantautrice della squadra di Rudy Zerbi

A differenza della prima puntata, questa volta le eliminazioni sono state due e non tre, rendendo ancora più combattuto lo scontro finale.

Chi ha perso il ballottaggio finale

Secondo le indiscrezioni riportate dall’esperto di gossip Amedeo Venza, a dover abbandonare definitivamente la scuola di Amici 25 è stata Caterina.

La giovane cantautrice non è riuscita a superare il ballottaggio contro la compagna di avventura Valentina, vedendo così interrompersi il suo percorso all’interno del talent.

Cosa aspettarsi dalle prossime puntate

Con l’avanzare del serale, la competizione si fa sempre più serrata e ogni puntata può essere decisiva. Gli allievi rimasti in gara dovranno dimostrare talento, determinazione e capacità di evolversi per conquistare il pubblico e la giuria.

Non resta che attendere la messa in onda ufficiale per scoprire tutti i dettagli e le emozioni della serata.