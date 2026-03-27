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GF Vip, anticipazioni quarta puntata: scontri infuocati, mistero sul biglietto e ritorno shock di Dario Cassini

GF Vip, anticipazioni quarta puntata: scontri infuocati, mistero sul biglietto e ritorno shock di Dario Cassini

La quarta puntata del GF Vip 8 promette scintille tra scontri accesi, il mistero del bigliettino e il ritorno di Dario Cassini pronto alla resa dei conti. Emozioni, strategie e colpi di scena animeranno la serata su Canale 5.

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Questa sera, venerdì 27 marzo, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 8, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

La quarta puntata si preannuncia ricca di tensioni, colpi di scena e confronti accesi: nella Casa più spiata d’Italia, infatti, nessuno sembra riuscire a restare fuori dalle dinamiche sempre più esplosive.

Scontri accesi e vecchie tensioni

Tra i protagonisti della serata ci saranno Alessandra Mussolini e Francesca Manzini, al centro di un confronto fatto di accuse reciproche e critiche. Le due riusciranno a trovare un punto d’incontro oppure lo scontro si accenderà ulteriormente?

Non meno acceso il clima tra Raimondo Todaro e Giovanni Calvario: dopo l’“aperitivo della discordia”, la tensione è alle stelle e stasera è attesa la resa dei conti definitiva.

Il mistero del “bigliettinogate”

Occhi puntati anche su Raimondo Todaro, protagonista del cosiddetto “bigliettinogate”: un messaggio segreto proveniente dall’esterno e ritrovato nascosto nelle sue scarpe.

Chi lo ha scritto? E soprattutto, quale era il contenuto? Durante la puntata, Raimondo sarà chiamato a spiegare tutto, in uno dei momenti più attesi della serata.

Crisi, emozioni e storie personali

Momento delicato per GionnyScandal, in crisi e combattuto tra il restare o abbandonare la Casa. Per lui è prevista una sorpresa speciale che potrebbe cambiare tutto.

Argomenti

Spazio anche alla storia intensa di Paola Caruso, pronta a raccontare il lato più profondo della sua vita, tra forza, fragilità e il suo ruolo di madre.

Il “gioco delle coppie” entra nel vivo

Tra baci, strategie e intrecci sentimentali, il “gioco delle coppie” continua a movimentare la Casa. Da una parte troviamo Lucia Ilardo e Renato Biancardi, dall’altra Ibiza Altea e Nicolò Brigante, senza dimenticare la presenza di Blu Barbara Prezia.

Equilibri fragili e alleanze in bilico: stasera cadranno alcune maschere?

Il ritorno di Dario Cassini: resa dei conti in arrivo

Grande attesa per il ritorno di Dario Cassini, primo eliminato di questa edizione. Il suo rientro non sarà affatto pacifico: il comico ha infatti dei conti in sospeso con Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

Vendetta o chiarimento? Il confronto promette scintille.

 

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