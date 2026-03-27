GF Vip, aperitivo nel caos: Manzini sfida le regole, Todaro sbotta e Calvario esplode

Doveva essere un momento di relax e divertimento, ma l’aperitivo organizzato per la squadra Gold al Grande Fratello Vip si è trasformato nell’ennesima occasione di scontro tra i concorrenti. La produzione aveva concesso un privilegio esclusivo al gruppo Gold, permettendo loro di godersi un aperitivo a bordo piscina, escludendo invece il team Economy.

Una decisione che non è stata digerita da tutti.

Il gesto di Francesca Manzini accende la miccia

Durante la serata, Francesca Manzini e Raimondo Todaro hanno espresso il loro dispiacere per l’esclusione degli altri concorrenti. La Manzini, in particolare, ha deciso di compiere un gesto simbolico: prendere una bottiglia dall’aperitivo e portarla al gruppo Economy, in segno di solidarietà.

Un’iniziativa che però non è stata affatto apprezzata dal capitano dei Gold, Giovanni Calvario.

Calvario contro Manzini: “Una sceneggiata”

Calvario ha criticato duramente il comportamento della Manzini, definendolo “una sceneggiata per farsi vedere”. Secondo lui, il gesto avrebbe infranto le regole del gioco e mancato di rispetto all’intero gruppo Gold.

A rincarare la dose è intervenuta anche Paola Caruso, che ha attaccato il clima generale del gruppo privilegiato: “Nonostante i vantaggi, il club Gold si è mostrato sempre disunito. È solo un gioco, non decidiamo noi chi partecipa”. Argomenti grande fratello

raimondo todaro

Todaro lascia la festa: scontro diretto con Calvario

Nel pieno della tensione, Raimondo Todaro ha deciso di abbandonare l’aperitivo, isolandosi dal resto del gruppo. Una scelta che ha scatenato l’ira di Calvario, che lo ha accusato di voler fare “il paladino della giustizia” e di essersi comportato in modo plateale.

La replica di Todaro non si è fatta attendere ed è stata durissima: “Il mio gruppo si chiama Raimondo Todaro”.

Non solo: il ballerino ha attaccato direttamente Calvario, accusandolo di nascondersi dietro un’apparente eleganza e definendolo senza mezzi termini “un pagliaccio”.

La casa si spacca: opinioni contrastanti

La tensione ha coinvolto anche altri concorrenti. Raul Dumitras si è schierato contro Calvario, mentre Nicolò Brigante ha preso le sue difese, contribuendo a rendere il clima ancora più acceso.

Da aperitivo a campo di battaglia

Quella che doveva essere una serata di leggerezza si è trasformata in un vero e proprio scontro tra fazioni, con accuse, frecciate e divisioni sempre più evidenti all’interno della casa.