Nel corso dell’ultima puntata di CasaLollo, format ideato e condotto da Lorenzo Pugnaloni, Rosario Guglielmi è tornato a parlare pubblicamente della sua situazione sentimentale, soffermandosi in particolare sulla relazione ormai conclusa con Lucia Ilardo, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

La rottura con Lucia Ilardo: “Non era più una relazione sana”

Durante l’intervista, Rosario Guglielmi ha chiarito che la decisione di interrompere i contatti con la sua ex risale a diversi mesi fa e non è legata esclusivamente all’ingresso di lei nel reality.

Secondo il suo racconto, alla base della rottura ci sarebbe stato un progressivo deterioramento del rapporto: “Quando una relazione non è più sana e mancano fiducia e stima, continuare a sentirsi significa solo farsi male”.

Rosario ha spiegato di aver scelto una chiusura netta, senza rancore ma con la consapevolezza di dover proteggere sé stesso. Il blocco sui social, infatti, sarebbe stato dettato da una ferita ancora aperta e da una sofferenza profonda.

Il dolore per il Grande Fratello Vip

Uno dei momenti più intensi dell’intervista riguarda proprio l’ingresso di Lucia Ilardo nella Casa del Grande Fratello Vip.

Rosario Guglielmi ha ammesso di aver vissuto male la situazione, anche perché sperava che un’eventuale opportunità televisiva potesse coinvolgere entrambi: “Non sono di pietra. Certo che mi ha fatto effetto”.

L’ex protagonista di Temptation Island ha rivelato di non essere riuscito nemmeno a guardare la prima puntata del reality, troppo coinvolto emotivamente. Argomenti grande fratello

lucia ilardo

Le foto con Lorenzo Spolverato e i dubbi sul gossip

Durante l’intervista si è parlato anche delle foto di Lucia Ilardo insieme a Lorenzo Spolverato, diffuse poco prima dell’inizio del reality.

Rosario Guglielmi ha dichiarato di non riconoscere più la persona con cui ha condiviso due anni e mezzo di vita, lasciando intendere che quell’episodio potrebbe essere legato anche a dinamiche di visibilità mediatica.

Possibile confronto al Grande Fratello Vip?

Alla domanda su un eventuale confronto con Lucia Ilardo all’interno del programma, Rosario Guglielmi non ha chiuso la porta: “Probabilmente lo farei. Dire di no e poi accettare sarebbe ipocrita”.

Una dichiarazione che lascia spazio a possibili sviluppi nelle prossime settimane del reality.

La vita oggi: lavoro e nuove conoscenze

Attualmente, Rosario Guglielmi si definisce single e concentrato sulla sua crescita personale e professionale. Ha infatti avviato una nuova attività legata a un’applicazione per il deposito bagagli a Milano. Sul piano sentimentale, ha ammesso di aver avuto alcune conoscenze, ma senza voler ancora intraprendere una relazione seria.

Il motivo resta sempre lo stesso: la difficoltà nel recuperare fiducia dopo una storia importante.