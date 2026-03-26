Al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, lo scontro tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini ha acceso il dibattito tra pubblico e concorrenti. La Manzini si è detta profondamente ferita da alcune affermazioni dell’ex europarlamentare, definendo i suoi atteggiamenti “cattiveria gratuita, sciocca e spietata”.

“Quello che fa è orrendo – ha dichiarato la Manzini –, non ironizza, non scherza, dice cose pesanti. Mi ha accusata di non essere autentica, ma sono parole gratuite e infantili. È una persona che mette zizzania e crea solo caos”.

La versione di Alessandra Mussolini: “Mi ha fatto un gesto brutto”

Dal canto suo, Alessandra Mussolini ha raccontato una versione diversa dell’accaduto durante un confronto con Antonella Elia. Secondo la 63enne, la tensione sarebbe degenerata quando la Manzini si sarebbe avvicinata con un pugno alzato.

“Mi ha fatto un gesto brutto – ha spiegato – e io le ho detto: ‘menami, fallo davvero’. Poi si è scusata, ma io non volevo scuse. Se senti di fare una cosa, portala fino in fondo. Per me lei è vera solo quando recita”.

La Mussolini ha inoltre criticato l’atteggiamento della coinquilina durante alcune conversazioni nella Casa, accusandola di sentirsi superiore:

“Si parlava di flirt e dinamiche del gioco e lei ha detto: ‘parliamo di Eraclito o della Critica della Ragion Pura’. Ma sa dove si trova? Se vuole questi discorsi, vada a un convegno”.

Il confronto in camera: accuse e tensioni irrisolte

Qualche ora dopo la lite, Francesca Manzini ha tentato un chiarimento raggiungendo la Mussolini in camera. Tuttavia, il confronto non ha portato a una riconciliazione. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

“Sei costruita – ha attaccato la Mussolini – e ragioni come una bambina. Metti sempre in mezzo Adriana Volpe e Raimondo Todaro. Non sei venuta qui spontaneamente, ma perché te l’hanno suggerito loro”.

La replica della Manzini non si è fatta attendere: “Io sono libera e spontanea. Non sono finta. Mi apro con le persone a cui tengo, ho voglia di conoscere gli altri e vivere questa esperienza”.

Nessun chiarimento: il gelo continua nella Casa

Nonostante il confronto diretto, le due concorrenti sono rimaste ferme sulle rispettive posizioni. Il clima nella Casa resta teso e il pubblico segue con crescente interesse l’evoluzione di questo scontro.

Se da un lato le critiche della Manzini evidenziano un malessere emotivo, dall’altro la determinazione della Mussolini sta contribuendo a creare dinamiche forti e divisive, perfette per alimentare il racconto del reality.