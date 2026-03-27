GF Vip, cambio di programmazione: la puntata del 27 marzo inizia prima

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 8, in programma venerdì 27 marzo, inizierà in anticipo rispetto alle precedenti. Secondo quanto riportato da AdnKronos, a causa dello sciopero dei giornalisti, il reality show condotto da Ilary Blasi andrà in onda alle 21:20 su Canale 5, anziché alle 22 circa come nelle prime tre puntate.
Anticipazioni quarta puntata: tensioni e colpi di scena nella Casa
La serata si preannuncia particolarmente intensa per i concorrenti del Grande Fratello Vip 8, prodotto da Endemol Shine Italy. Accanto alla conduttrice Ilary Blasi, in studio ci saranno le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Nella Casa più spiata d’Italia, le dinamiche si fanno sempre più complesse e nessuno sembra riuscire a restare fuori dai conflitti.
Scontri accesi: Mussolini vs Manzini e Todaro vs Calvario
Tra i momenti più attesi della puntata, il confronto tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini, protagoniste di un acceso scambio di accuse. Il pubblico si chiede: riusciranno a chiarirsi o lo scontro degenererà?
Clima teso anche tra Raimondo Todaro e Giovanni Calvario, dopo il discusso “aperitivo della discordia”. Questa sera potrebbe arrivare la resa dei conti definitiva.
“Bigliettino-gate”: il mistero che coinvolge Raimondo Todaro
Grande curiosità attorno al caso del “bigliettino-gate”, che vede protagonista Raimondo Todaro. Un messaggio segreto proveniente dall’esterno sarebbe stato trovato nascosto nelle sue scarpe.
Durante la diretta, Todaro sarà chiamato a spiegare l’accaduto: chi ha scritto il biglietto e cosa conteneva?
Argomenti
Crisi ed emozioni: GionnyScandal e il racconto di Paola Caruso
Momento difficile per GionnyScandal, sempre più in crisi e indeciso se continuare il suo percorso nel reality. Per lui è prevista una sorpresa speciale che potrebbe cambiare tutto.
Spazio anche a Paola Caruso, pronta a condividere la sua storia personale, tra fragilità, forza e il suo ruolo di madre.
Il gioco delle coppie entra nel vivo
Il “gioco delle coppie” continua a creare dinamiche e strategie all’interno della Casa. Tra i protagonisti:
- Lucia Ilardo e Renato Biancardi
- Ibiza Altea e Nicolò Brigante
- Blu Barbara Prezia
Tra alleanze e tensioni sentimentali, gli equilibri restano fragili. Questa sera potrebbero cadere diverse maschere.
Ritorno di Dario Cassini: confronto infuocato in arrivo
Grande attesa per il ritorno di Dario Cassini, primo eliminato di questa edizione. Il comico rientrerà nella Casa con alcuni conti in sospeso, in particolare con Antonella Elia e Alessandra Mussolini.
Sarà un momento di chiarimento o una vera e propria resa dei conti?