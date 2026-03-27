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Grande Fratello Vip 8, televoto a sorpresa: il risultato dei sondaggi, chi vola verso l'immunità

Grande Fratello Vip 8, televoto a sorpresa: il risultato dei sondaggi, chi vola verso l'immunità

Sfida aperta al Grande Fratello Vip: quattro concorrenti al televoto e un solo vincitore per l’immunità

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Non c’è pace per i protagonisti dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della terza puntata, quattro concorrenti sono finiti al televoto convinti di rischiare l’eliminazione definitiva.

In realtà, però, il meccanismo è diverso: questa volta il pubblico è chiamato a votare il proprio preferito.

Televoto Grande Fratello Vip: come funziona davvero

I telespettatori possono esprimere la propria preferenza tramite SMS oppure attraverso l’app ufficiale.

Il concorrente più votato non verrà eliminato, ma otterrà un importante vantaggio: l’immunità nella prossima nomination, prevista nella puntata di venerdì 27 marzo.

Argomenti

Chi è finito al televoto

A rischiare (solo apparentemente) sono quattro volti noti del reality:

  • Alessandra Amoroso
  • Lucia Ilardo (team Gold)
  • Francesca Manzini
  • Marco Berry (team Economy)

Sondaggi online: domina Alessandra Mussolini

Secondo il sondaggio pubblicato su un noto forum non ufficiale del programma, il risultato sembra già delineato.

In testa con un netto distacco troviamo Alessandra Mussolini con circa il 54% delle preferenze. A seguire: Francesca Manzini al 20%, Lucia Ilardo al 15%  e Marco Berry all’11%.

 

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