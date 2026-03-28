Canzonissima, seconda puntata stasera su Rai 1: scaletta, cantanti, ospiti e tributo a Gino Paoli

Dopo il grande successo della prima puntata, che ha registrato un ottimo 22,5% di share, sabato 28 marzo torna su Rai Uno Milly Carlucci con il secondo appuntamento di Canzonissima.
Lo show, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, promette nuove emozioni grazie a un tema particolarmente coinvolgente: “La dedica”.
Tributo a Gino Paoli in apertura
La serata si aprirà con un momento speciale dedicato a Gino Paoli, scomparso il 24 marzo all’età di 91 anni. Un omaggio che darà il via a una puntata ricca di emozioni e significato.
Il tema della serata: “La dedica”
Dopo il tema della scorsa settimana, “La canzone del cuore”, questa volta i concorrenti porteranno sul palco brani non propri, scelti per essere dedicati a persone, ricordi o momenti importanti della loro vita.
Ad accompagnare i cantanti sarà un’orchestra di 25 elementi diretta dal Maestro Luigi Saccà.
Canzonissima: tutte le canzoni in gara
Anche in questa puntata i big hanno scelto grandi classici della musica italiana, tra passato e presente. Ecco la scaletta completa:
Argomenti
- “Quello che le donne non dicono” – Enrico Ruggeri (dedicata alla madre)
- “Anima fragile” – Fabrizio Moro (dedicata al primo amore)
- “Tanto pe’ cantà” – Leo Gassmann (dedicata alla madre)
- “Se io fossi un angelo” – Michele Bravi (dedicata ai medici)
- “Almeno tu nell’universo” – Fausto Leali (dedicata alla moglie)
- “Fotoromanza” – Malika Ayane (dedicata alla forza delle donne)
- “La donna cannone” – Irene Grandi (dedicata a un’amica speciale)
- “Alta marea” – Elettra Lamborghini (dedicata alla cavalla Lolita)
- “La leva calcistica della classe ’68” – Arisa (dedicata al suo cane Nino)
- “E lucevan le stelle” – Vittorio Grigolo (dedicata alla figlia)
- “Vengo anch’io (no tu no)” – Paolo Jannacci (dedicata al padre)
- “Per sempre sì” – Jalisse (dedicata al loro amore)
Nuovi ingressi: Arisa e Paolo Jannacci
Tra le novità della seconda puntata, l’arrivo di due artisti molto amati: Arisa e Paolo Jannacci, pronti a conquistare il pubblico con le loro performance.
Ospiti speciali della puntata
Spazio anche agli ospiti, con una performance tratta da Notre Dame de Paris, uno degli spettacoli più amati al mondo.
Presente anche l’attrice Vanessa Scalera, protagonista della serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore, che porterà in scena un monologo tra parole e musica dedicato a Adriano Celentano.
Giuria e sistema di voto
A decretare la classifica finale saranno tre componenti:
- Il panel dei “Magnifici 7” con:
Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini
- Gli stessi cantanti in gara (senza poter votare sé stessi)
- Il pubblico, attivo tramite i social