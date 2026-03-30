Selvaggia Lucarelli rinvia il matrimonio con Lorenzo Biagiarelli: perché ha deciso di non sposarsi quest'anno

Domenica 29 marzo Selvaggia Lucarelli è stata ospite di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, dove ha parlato della sua vita privata, tra amore, famiglia e il rapporto con il figlio.

L’amore con Lorenzo Biagiarelli

Durante l’intervista, la giornalista ha raccontato della sua storia con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli, definendola la più lunga della sua vita: "Con Lorenzo sto vivendo la storia più lunga della mia vita".

Lucarelli racconta anche quanto il compagno sia stato fondamentale nella riappacificazione con il suo ex marito, Laerte Pappalardo: "Lorenzo è molto diplomatico, riesce a fare andare d’accordo tutti. Lui ha iniziato a parlare con il mio ex e tutto è andato meglio. Mi offre sempre un altro punto di vista".

Riguardo al rapporto con Lorenzo, Selvaggia sottolinea: "Mia mamma mi diceva sempre ‘trovati un uomo buono’ e quando ho conosciuto Lorenzo ho scoperto l’amore che ti dà pace, un amore senza patemi che mi rende felice".

Matrimonio rimandato al 2027

Sul matrimonio previsto inizialmente per la primavera del 2026, Selvaggia Lucarelli ha chiarito: "Non mi sposerò quest’anno. Non siamo riusciti ad organizzare il matrimonio e sarebbe stata una pecionata, quindi rimandiamo alla primavera del 2027". Argomenti selvaggia lucarelli

Con ironia, aggiunge: "Si sposano tutti quest’anno, io non voglio mescolarmi. Voglio il mio matrimonio, le luci su di me… sono una mitomane".

Rapporto con il figlio Leon e l’ex marito

Selvaggia ha parlato anche della complessa relazione con il figlio Leon, ormai ventenne: "Mio figlio è sfuggente, fa parte di una generazione sfortunata che ha vissuto l’adolescenza con il Covid. Ora ci stiamo un po’ capendo meglio anche grazie agli animali. Con me è molto abbottonato, ma quando qualcuno entra in conflitto con me è molto protettivo".

Riguardo all’ex marito Laerte Pappalardo, racconta: "Il mio matrimonio con Laerte è durato quanto una puntata del Grande Fratello. Ora siamo due persone che si vogliono bene e due genitori. Non so se amici, ma ci vogliamo bene".