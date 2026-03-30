Uomini e Donne, Ida Platano spiazza: la clamorosa mossa social. C'entra Riccardo Guarnieri

La storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri resta impressa nella memoria di tutti gli appassionati telespettatori di Uomini e Donne. Il loro legame tormentato è iniziato nel 2017, caratterizzato da numerosi tira e molla, che alternavano momenti di passione e romanticismo a scontri e incomprensioni.

I ritorni in studio e le nuove esperienze

Dopo diverse rotture, Ida Platano e Riccardo Guarnieri erano tornati nello studio di Canale 5 per rimettersi in gioco, ma senza successo. Il cavaliere ha poi deciso di lasciare definitivamente il programma, mentre la Platano aveva intrapreso l’esperienza da tronista, terminata poco dopo senza trovare l’amore.

Non sono mancati i tentativi del corteggiatore Mario Cusitore, che, dopo l’abbandono della tronista, ha cercato più volte un riavvicinamento, senza esito positivo.

La vita privata di Riccardo e i segnali social

Riccardo Guarnieri ha poi iniziato una relazione fuori dal programma, mantenendo la sua vita privata molto riservata. Tuttavia, alcune indiscrezioni suggeriscono che questa storia potrebbe essere giunta al termine, poiché i fan hanno notato che i due non si seguono più sui social.

La fanbase che ancora spera in un ritorno

Nonostante le vicende sentimentali, Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano a vantare una nutrita fanbase, che segue con affetto i momenti più importanti della loro lunga storia. Argomenti uomini e donne

Mentre l’ex cavaliere preferisce rimanere riservato, la parrucchiera aveva già emozionato i fan con un post social che faceva riferimento alla loro relazione.

Nuovi segnali di riavvicinamento?

Recentemente, alcuni follower hanno notato like e commenti sospetti di Ida a vari post della pagina dedicata alla coppia. Nei giorni scorsi, Ida Platano ha sorpreso i fan iniziando a seguire nuovamente il profilo Instagram di Riccardo, gesto che non è ancora stato ricambiato dall’ex cavaliere.

Potrebbe essere questo il segnale di un possibile nuovo riavvicinamento tra i due? I fan sembrano già sperare in un ritorno di fiamma.