Amici 25, Gigi D'Alessio si espone sullo scontro con Anna Pettinelli: "Non potevo non reagire"

Se pensavate che il Serale di Amici 2026 fosse una semplice passerella di cover e coreografie, vi sbagliavate. Il vero show, ormai, si consuma tra i professori.

Da due puntate consecutive, infatti, tengono banco gli scontri tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli, protagonisti di discussioni sempre più accese che stanno catalizzando l’attenzione del pubblico.

Amici 2026: il guanto di sfida e la nuova lite in studio

Tutto è esploso dopo le esibizioni di Riccardo Stimolo e Gard, protagonisti di un guanto di sfida poi annullato.

Proprio in quel momento si è riaccesa la tensione tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio, ancora una volta sul tema ormai virale: “chi fa i dischi e chi li mette”.

Tra battute pungenti, inviti a cena e paragoni difficili da interpretare, il confronto è rapidamente degenerato, diventando uno dei momenti più discussi del Serale.

Gigi D’Alessio su Maria De Filippi: “Una persona eccezionale”

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Gigi D’Alessio ha raccontato la sua esperienza come giudice ad Amici 2026, soffermandosi sul rapporto con Maria De Filippi: “Maria è una persona eccezionale: non viene per farti un’offerta se stai già facendo altro. Ha aspettato che non fossi più a The Voice e mi ha proposto Amici. Essendo un programma di musica, ho accettato subito”.

“Amici è come la Primavera nel calcio”

Nel corso dell’intervista, Gigi D’Alessio ha paragonato il talent show a una vera e propria scuola: “Amici è come la Primavera di una squadra di calcio prima della Serie A”.

Il retroscena sul Serale: “Non ci incontriamo prima”

Il cantante ha poi svelato un dettaglio inedito sul dietro le quinte del programma: “Abbiamo camerini separati e non ci vediamo prima. Secondo me è voluto: così succede tutto in onda e i confronti sono spontanei”.

La replica a Anna Pettinelli: “Sono stato toccato sul vivo”

Infine, Gigi D’Alessio è tornato sulla polemica con Anna Pettinelli, chiarendo il motivo della sua reazione: “Sono stato toccato sul vivo. Non potevo non reagire”.

E ha aggiunto: “Non mi puoi parlare genericamente di ‘sbavature’, né insegnare a un cantante cos’è l’intonazione. Certo, qualche imprecisione c’è sempre”.

Poi la metafora: “È come quando fai le analisi del sangue: c’è chi ha il colesterolo alto, chi i trigliceridi… qualcosa si trova sempre”.