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GF Vip, ascolti in rialzo: scontri e tensioni fanno volare la sesta puntata

GF Vip, ascolti in rialzo: scontri e tensioni fanno volare la sesta puntata

La sesta puntata del Grande Fratello Vip 8 ha regalato una serata intensa tra scontri accesi, polemiche e confronti diretti che hanno animato la Casa. Al centro dell’attenzione il rapporto tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro e il duro faccia a faccia tra Paola Caruso e Antonella Elisa durante le nomination. Dinamiche forti che hanno contribuito a far crescere gli ascolti, con il reality che segna uno dei migliori risultati stagionali anche nella difficile collocazione del venerdì sera

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

La sesta puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera su Canale 5, ha registrato dati di ascolto incoraggianti.

Puntata tra scontri e polemiche

L’appuntamento è stato particolarmente acceso e ricco di tensioni. Al centro del dibattito il rapporto tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro, che ha sollevato discussioni sia dentro che fuori la Casa.

Momento clou della serata anche il confronto infuocato durante le nomination tra Paola Caruso e Antonella Elisa, che ha catturato l’attenzione del pubblico e alimentato il dibattito sui social.

Ascolti TV: i numeri della serata

La puntata ha totalizzato 2.024.000 spettatori con il 17,4% di share, segnando un risultato in crescita rispetto alle settimane precedenti.

Argomenti

Su Rai 1, la Via Crucis ha invece raggiunto 3.844.000 spettatori con il 20,6% di share, confermandosi leader della serata.

Trend positivo per il reality

Per il Grande Fratello Vip si tratta del miglior risultato dopo la puntata d’esordio, che aveva registrato 2,1 milioni di spettatori e il 18,36% di share.

Il dato è ancora più significativo perché ottenuto di venerdì, una collocazione tradizionalmente più debole per il programma. Le precedenti puntate trasmesse nello stesso giorno, infatti, non avevano superato il 15% di share.

 

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