Belen Rodriguez guiderà L'Isola dei Famosi: svelato anche l'inviato, le date delle registrazioni e quando andrà in onda

Novità in vista per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi! Dopo le recenti indiscrezioni secondo cui il reality non sarà più trasmesso in diretta ma registrato, Santo Pirrotta, nella newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair, ha svelato un’importante novità sulla conduzione.
Belen Rodriguez in pole position per la conduzione
La showgirl Belen Rodriguez sembra essere la favorita per guidare la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, segnando un ritorno alle origini. L’argentina era infatti una delle naufraghe nell’edizione del 2008, quando ancora sconosciuta era nota principalmente per la sua relazione con il calciatore Marco Borriello.
Durante quella stagione, al centro dell’attenzione vi fu il presunto flirt con Rossano Rubicondi (all’epoca marito di Ivana Trump), che Belen Rodriguez ha sempre smentito.
Da naufraga a conduttrice: il ritorno in tv di Belen
Il possibile ritorno al format, in veste di conduttrice, segnerebbe un ritorno di Belen alla televisione e smentirebbe le voci secondo cui negli ultimi anni vi fossero dissidi con la rete Mediaset.
Come scrive Santo Pirrotta: "Da naufraga a conduttrice: Belén Rodríguez potrebbe tornare dove tutto è iniziato. Mediaset starebbe pensando a lei per guidare la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, trasformando il suo passato da concorrente in una nuova avventura al timone".
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La conferma arriva anche da Roberto Alessi, che attraverso un video sul suo profilo Instagram ha dichiarato: "Sì, Belen Rodriguez condurrà L’Isola dei Famosi".
Dettagli sulla nuova edizione: registrazioni e messa in onda
La nuova edizione sarà registrata nelle Filippine, con le riprese previste tra maggio e luglio per un totale di circa 40 giorni. La messa in onda potrebbe avvenire a settembre 2026 o gennaio 2027.
Novità anche sul fronte della conduzione in loco: il programma non sarà più condotto in studio, ma direttamente dall’isola, aumentando l’esperienza immersiva dei telespettatori.
Giuseppe Giofrè possibile nuovo inviato
Un’altra indiscrezione riguarda il ruolo di inviato, che prenderà il posto di Pierpaolo Pretelli. Secondo Amedeo Venza, il favorito potrebbe essere il ballerino Giuseppe Giofrè, reduce dal successo di The Traitors Italia, dove ha trionfato.