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GF Vip: Lucia Ilardo frequentava un ragazzo prima di entrare nella Casa? Il clamoroso retroscena

GF Vip: Lucia Ilardo frequentava un ragazzo prima di entrare nella Casa? Il clamoroso retroscena

Un nuovo retroscena rivelato a Deianira Marzano racconta che Lucia Ilardo frequentava un altro ragazzo fino a pochi giorni prima del reality

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Nelle settimane precedenti il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Lucia Ilardo era finita al centro del gossip per una presunta frequentazione con Lorenzo Spolverato, anche lui ex gieffino ed ex fidanzato di Shaila Gatta.

La stessa Lucia aveva però smentito il flirt, parlando di una semplice amicizia.

Frequentazione con Renato Biancardi nella Casa

Tuttavia Lucia non ha perso tempo, e pochi giorni dopo il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia ha iniziato una frequentazione con Renato Biancardi. I due sono stati protagonisti anche di una passione notturna sotto le coperte.

Argomenti

Il retroscena prima del GF

Nelle ultime ore è emerso un retroscena che, se confermato, potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo una segnalazione arrivata alla nota esperta di gossip Deianira Marzano, prima di entrare nella Casa, Lucia frequentava un altro ragazzo: “Fino a pochi giorni prima di entrare, Lucia si vedeva con il mio migliore amico – si legge nella segnalazione -. Si vedevano di nascosto, e lei lo aveva anche pregato di non dire niente a nessuno, dicendo che andava al GF ‘solo per lavoro’. E invece? […] Cioè, praticamente l’ha tradito in diretta. Io sono rimasta scioccata e lui ci è rimasto malissimo, non si aspettava una cosa del genere”.

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