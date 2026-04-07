GF Vip, Raul Dumitras gela Lucia Ilardo: "Avresti potuto evitare di andare a letto con Renato"

Il Grande Fratello Vip si è acceso: come tutte le edizioni che hanno conquistato il pubblico, anche questa sta vivendo di discussioni frizzanti e dinamiche personali che tengono gli spettatori incollati. Il weekend, tradizionalmente uno dei momenti più movimentati per i vipponi, non ha deluso le aspettative. Questa volta, però, gli animi si sono accesi attorno a Blu Barbara Prezia, coinvolgendo anche Lucia Ilardo e Renato Biancardi.

Il gioco nel monolocale scatena le polemiche

Dopo la puntata di venerdì sera del reality, Prezia, insieme a Paola Caruso, è stata relegata per qualche ora nel monolocale. Qui, per gioco, l’ex “Bonas” di Avanti un altro, ha passato le mutande di Blue a Renato Biancardi e Nicolò Brigante.

Un gesto goliardico che, però, ha scatenato la reazione di alcuni concorrenti, pronti a vestire i panni dei moralisti all’interno della Casa.

Le critiche a Blu: “Mancanza di rispetto”

Secondo Lucia Ilardo e Ibiza Altea, Barbara Prezia non avrebbe rispettato il fidanzato che la sta seguendo da casa.

"Ti farebbe piacere se prendessero le tue mutande facendo intendere certe cose?", ha detto Lucia. "Il tuo fidanzato a casa, vedendo due ragazzi giocare con le tue mutande, non ti direbbe nulla?", le parole di Ibiza.

Le parole hanno subito acceso il dibattito tra i concorrenti. Argomenti grande fratello

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raul dumitras

Le reazioni degli altri concorrenti

A difendere Blu è intervenuta Adriana Volpe, che ha sottolineato come la questione non riguardi gli altri: "Al limite è un problema del fidanzato di Blu, ma a te non deve interessare".

E ha aggiunto: "Se sei rimasta male per Renato è un’altra cosa".

Infatti, tra Lucia Ilardo e Renato, oltre a un bacio, ci sarebbero stati anche atteggiamenti sospetti sotto le coperte.

Anche Raul Dumitras ha preso posizione contro le critiche di Lucia: "Renato ha una figlia a casa? Anche tu allora avresti potuto evitare di andarci a letto la prima sera".