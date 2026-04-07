Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi in crisi? Lei rompe il silenzio e svela la verità

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti nel 2019 proprio nel dating show di Canale 5. La scelta, avvenuta nello speciale in villa e poi in studio a febbraio 2019, fu uno dei momenti più seguiti del programma.

Dal loro amore sono nati Maria Vittoria nel 2022 e Leonardo Maria nel 2025. Nel 2024, la coppia ha celebrato il matrimonio, rafforzando ancora di più il loro legame davanti a parenti e amici.

Social e vita privata: la coppia sempre sotto i riflettori

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono molto attivi sui social, condividendo spesso momenti della loro quotidianità con ironia e spontaneità. Nonostante la popolarità, la loro relazione è sempre stata molto discreta: nessuna indiscrezione significativa era mai trapelata fino alle ultime settimane.

Speculazioni e accuse: cosa è successo davvero

Recentemente, alcune segnalazioni pubblicate dall’esperta di gossip Deianira Marzano hanno acceso i dubbi dei fan. Secondo alcuni utenti, Lorenzo Riccardi avrebbe intrattenuto una presunta relazione durante i suoi frequenti viaggi di lavoro negli Stati Uniti. Argomenti uomini e donne

In particolare, la presenza di una fotografa al seguito dell’ex tronista ha alimentato le speculazioni, con alcuni che ipotizzavano addirittura che i due dormissero nella stessa camera. Tutto ciò ha portato a ipotetici sospetti di tradimento nei confronti di Claudia Dionigi.

La risposta di Claudia Dionigi alle voci di crisi

Dopo giorni di silenzio, Claudia Dionigi ha deciso di rispondere direttamente alle speculazioni in un video pubblicato nelle sue storie Instagram. L’ex corteggiatrice ha chiarito senza lasciare dubbi: “Raga buona Pasqua, buona Pasquetta, scusate ma ieri non sono riuscita a farvi gli auguri di persona tra una cosa e l’altra, spero siate tutti bene. Io mi sto godendo questi ultimi giorni qui, che poi mercoledì finalmente torna Lorenzo, così magari può essere che qualche viperella la smette di dire le ca**ate, ma proprio ca**ate enormi. E quindi niente, aspettiamo che torna, poi rimarremo qualche altro giorno qui per fare delle cose che non voglio dire per scaramanzia, mettiamola così, un bacione”.