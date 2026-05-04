Uomini e Donne, Asmaa Fares rompe il silenzio: tutta la verità sulla presunta crisi con Cristiano Lo Zupone

Asmaa Fares, ex dama di Uomini e Donne di origini marocchine, ha deciso di rompere il silenzio alla rivista ufficiale del dating show in merito alle recenti indiscrezioni circolate online riguardo a una presunta crisi con Cristiano Lo Zupone, ex cavaliere del dating show e padre del loro figlio Luay.

Attraverso un’intervista rilasciata alla rivista ufficiale del programma, l’ex protagonista ha smentito ogni voce di rottura, spiegando nel dettaglio la situazione attuale della coppia e il momento personale che sta vivendo.

Nessuna crisi con Cristiano Lo Zupone: “Abbiamo una famiglia solida”

Secondo quanto raccontato da Asmaa Baladi, le voci di una possibile separazione sarebbero del tutto infondate. La coppia, infatti, non si sarebbe mai allontanata realmente.

L’ex dama ha spiegato di aver scelto il silenzio inizialmente perché le indiscrezioni circolate sul web non avevano basi concrete e non voleva alimentare pettegolezzi.

“Non c’è stata alcuna rottura”, ha lasciato intendere, ribadendo che tra lei e Cristiano Lo Zupone esiste oggi un rapporto stabile e una famiglia unita, nonostante i normali alti e bassi della vita quotidiana.

Il silenzio social e la pausa da Instagram

Asmaa Baladi ha raccontato anche il motivo della sua minore presenza sui social. La scelta di allontanarsi da Instagram per un periodo è nata dal bisogno di maggiore serenità e dalla stanchezza verso commenti negativi e critiche gratuite.

Durante il periodo di pausa, ha spiegato di aver voluto vivere la propria vita privata con più riservatezza, condividendo online solo momenti selezionati.

In particolare, il Ramadan è stato per lei un momento importante di introspezione e spiritualità, utile per dedicarsi alla propria crescita personale.

Famiglia e maternità: “Luay è la mia priorità”

Parlando della sua vita familiare, Asmaa Baladi ha sottolineato quanto oggi si senta felice nel ruolo di madre. La nascita del piccolo Luay ha rappresentato un cambiamento profondo nella sua quotidianità. Argomenti uomini e donne

L’ex dama è già madre anche di Fares, nato da una precedente relazione, e ha raccontato di voler essere sempre presente per entrambi i suoi figli, considerandoli la sua priorità assoluta.

Durante la gravidanza, ha ammesso di aver attraversato alcune difficoltà nei rapporti personali, arrivando anche ad allontanarsi da alcune persone.

Niente matrimonio imminente, ma l’idea non è esclusa

Sul fronte sentimentale, Asmaa Baladi ha spiegato che al momento lei e Cristiano Lo Zupone stanno concentrando le energie su un cambiamento importante: il trasloco in una casa più grande, visto che lo spazio attuale è diventato insufficiente per la famiglia.

Per quanto riguarda il matrimonio, non ci sono piani immediati. Tuttavia, l’ex dama non esclude il futuro: in caso di nozze, preferirebbe una cerimonia semplice, intima, anche solo con una firma, senza grandi festeggiamenti.

Secondo figlio e futuro: “Lasciamo decidere al destino”

Alla domanda su un possibile secondo figlio con Cristiano Lo Zupone, dopo la nascita di Luay, Asmaa Baladi ha risposto con prudenza.

Ha spiegato di non voler fare programmi rigidi e di preferire lasciare spazio agli eventi della vita, anche se oggi la sua attenzione è tutta rivolta alla crescita dei figli già presenti.

Lavoro e quotidianità: una fase di pausa, ma non definitiva

Infine, parlando della sua carriera, Asmaa Baladi ha raccontato di non essere ancora tornata a lavorare dopo la nascita del figlio. La scelta è legata al forte attaccamento materno e alla volontà di non separarsi troppo presto da Luay.

Nonostante ciò, ha detto di apprezzare la vita domestica e la cura della famiglia, pur riconoscendo che in futuro vorrebbe tornare a dedicarsi anche a sé stessa e alla propria attività professionale.