GF Vip, caos nella Casa: Mussolini e Berry nella bufera dopo le frasi incriminate

Al Grande Fratello Vip nulla sfugge: le telecamere sono attive 24 ore su 24 e il pubblico segue ogni momento della vita nella Casa. Proprio durante una serata apparentemente leggera, due concorrenti sono finiti al centro di una nuova polemica social per l’uso di termini considerati offensivi.

Scivolone in diretta

Questa volta a far discutere sono state le parole pronunciate da Alessandra Mussolini e Marco Berry. Entrambi i gieffini si sono lasciati sfuggire espressioni ritenute inappropriate, scatenando immediatamente la reazione del pubblico online.

La gaffe di Alessandra Mussolini durante la serata a tema imitazioni

Nel corso di una serata dedicata alle imitazioni — ormai un classico del reality — Alessandra Mussolini si è travestita da Raimondo Todaro.

Sdraiata in camera, osservando il suo look, ha commentato: “Guardate come sono conciata. Vabbè così sembro un travo…”.

La frase ha provocato la reazione immediata degli altri concorrenti: tra risate e tentativi di smorzare la tensione, Blu Barbara Prezia ha chiesto chiarimenti, mentre Nicolò Brigante ha invitato al silenzio.

A intervenire è stata anche Paola Caruso, che ha cercato di correggere la frase suggerendo una versione alternativa: “Sembra una traversa, voleva dire una traversa”.

La Mussolini ha quindi rettificato: “Esatto, sembro una traversa”. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

Nel frattempo, Raimondo Todaro ha ironizzato sull’accaduto, scherzando sul rischio di essere lui a subire conseguenze disciplinari.

Anche Marco Berry nella bufera: la frase incriminata

Poco dopo, anche Marco Berry è finito nel mirino. Durante uno scherzo organizzato dagli altri concorrenti per il compleanno di un coinquilino, mentre cercava i compagni nascosti ha pronunciato un’espressione offensiva, immediatamente notata dagli spettatori del live.

Social in rivolta: richiesta di squalifica

Come spesso accade in questi casi, i social si sono rapidamente infiammati. Numerosi utenti hanno chiesto la squalifica dei concorrenti, sottolineando la gravità delle parole utilizzate: “Si sono nascosti bene, ma guarda che f….”.

Tuttavia, è improbabile che vengano presi provvedimenti drastici, visto che dopo la settima edizione del GF Vip, caratterizzata da un elevato numero di squalifiche, nel corso degli anni non si è più verificato un provvedimento disciplinare drastico.