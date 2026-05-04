GF Vip, Patrick Ray Pugliese durissimo su Antonella Elia: "Raccomandata da TSO!"

Negli ultimi giorni la Casa del Grande Fratello Vip è tornata al centro dell’attenzione mediatica per un acceso scontro che ha visto protagonista Antonella Elia, finita nel mirino dei social dopo un duro confronto con Alessandra Mussolini.

Secondo quanto emerso e rilanciato online, la discussione tra le due concorrenti avrebbe rapidamente alzato i toni, lasciando attoniti molti degli altri inquilini della Casa. Il momento, diventato virale sui social, ha immediatamente acceso il dibattito tra gli spettatori del reality: da una parte chi ha difeso la Elia, dall’altra chi ha ritenuto la sua reazione eccessiva.

L’intervento di Patrick Ray Pugliese sui social

A intervenire sulla vicenda è stato anche Patrick Ray Pugliese, ex concorrente del GF Vip 4, che in passato aveva già condiviso l’esperienza nella Casa proprio con Antonella Elia.

Attraverso il suo profilo Instagram, Pugliese ha pubblicato un frame della lite tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, affiancandolo a un vecchio contenuto in cui definiva la showgirl con il soprannome “crotalo”, già utilizzato in precedenti tensioni tra i due durante la loro convivenza nel reality. Argomenti grande fratello

antonella elia

Le dichiarazioni di Patrick Ray Pugliese

Nei commenti al post, l’ex gieffino ha rincarato la dose rispondendo agli utenti che si dicevano d’accordo con lui. Le sue parole, riportate sui social, sono state particolarmente dure nei confronti della Elia. A chi si interrogava sulla sua presenza in televisione, Pugliese avrebbe scritto: “Qualcuno che spinge sta geppetta”. In un altro commento ha aggiunto: “Cattivissima, solito copione”. E ancora: “Raccomandata, roba da TSO” .

Infine, riferendosi alla possibilità di una sua permanenza nei reality, ha dichiarato: “Non credo alla sua buona fede. Fa sempre apposta, sempre. È da togliere, altro che finale”.