GF Vip, Marco Berry svela il mistero di ‘Abelarda Prunotti': perché chiama così Alessandra Mussolini

Nell’ultima settimana il Grande Fratello Vip è stato al centro di una curiosa polemica che ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico e dei social: il soprannome “Abelarda Prunotti” utilizzato da Marco Berry nei confronti di Alessandra Mussolini. Un nomignolo apparentemente senza senso, ma diventato in poche ore un vero caso mediatico.

Il soprannome che ha irritato Alessandra Mussolini

La vicenda è iniziata all’interno della Casa, quando Alessandra Mussolini ha iniziato a percepire come provocatorio il modo in cui Marco la chiamava. La concorrente non ha nascosto il suo fastidio e ha chiesto più volte spiegazioni, convinta che dietro quel nome si nascondesse un riferimento preciso e potenzialmente offensivo.

In particolare, la Mussolini ha reagito con sospetto all’idea che il soprannome potesse richiamare una figura reale, interpretando il silenzio di Marco come un ulteriore elemento di tensione.

Indizi e confusione nella Casa del GF Vip

Nel corso dei giorni, Marco Berry ha alimentato ulteriormente il mistero, lasciando intendere che “Abelarda Prunotti” fosse una donna realmente esistita, famosa grazie al cognome del marito e con caratteristiche simili a quelle della concorrente.

Queste dichiarazioni hanno inevitabilmente acceso la curiosità degli altri gieffini e del pubblico da casa, dando il via a un vero e proprio gioco di ipotesi. Tra chi pensava a figure storiche, chi a personaggi televisivi e chi invece a un semplice espediente provocatorio, il caso ha iniziato a prendere sempre più spazio anche fuori dal reality.

Le teorie del web e il caos sui social

Sui social, il nome “Abelarda Prunotti” è diventato virale nel giro di poche ore. Gli utenti si sono lanciati in interpretazioni di ogni tipo, alcune decisamente fantasiose. C’è chi ha provato a collegarlo a figure storiche legate alla famiglia Mussolini, chi ha ipotizzato riferimenti a personaggi mediatici e chi, invece, ha sostenuto fin da subito che si trattasse di un’invenzione.

Non è mancato anche chi ha paragonato la vicenda a casi mediatici costruiti ad arte, suggerendo che il nome potesse essere del tutto fittizio e creato per alimentare dinamiche televisive. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

La verità svelata in diretta al Grande Fratello Vip

A chiarire tutto è stata la puntata successiva del programma, quando Ilary Blasi ha deciso di affrontare il caso direttamente in diretta, mostrando ai concorrenti articoli e reazioni social legate al soprannome.

A quel punto è stato chiesto a Marco Berry di spiegare una volta per tutte chi fosse davvero “Abelarda Prunotti”. In un primo momento il concorrente ha tentennato, lasciando intendere che rivelare la verità avrebbe potuto “rovinare il gioco” e spegnere la dinamica creatasi nella Casa.

La rivelazione: un personaggio completamente inventato

Alla fine, incalzato dalla conduttrice, Marco Berry ha ammesso che “Abelarda Prunotti” non è mai esistita. Si tratta infatti di un personaggio interamente inventato, creato con l’unico scopo di provocare una reazione in Alessandra Mussolini senza ricorrere a insulti diretti.

Il concorrente ha spiegato di aver costruito il soprannome in modo volutamente surreale, scegliendo un nome dal suono particolare e aggiungendo un cognome ispirato a un marchio di vino che utilizza una denominazione simile.

Una strategia per provocare senza insultare

Nel suo racconto, Marco Berry ha chiarito che l’intento non era quello di offendere, ma di colpire psicologicamente la concorrente, toccando il suo orgoglio e la sua reattività emotiva. Secondo la sua versione, il soprannome era diventato una sorta di “innesco” per provocare reazioni senza superare il limite delle offese dirette.

“Ho pensato che la cosa migliore fosse toccare il suo ego”.