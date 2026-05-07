Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, il retroscena inedito: l'incontro sfiorato prima di Uomini e Donne

Durante una lunga diretta social, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon hanno condiviso nuovi dettagli sulla loro storia d’amore, riportando alla luce un retroscena inedito che ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan. Un racconto che intreccia casualità, destino e incontri mancati, risalenti a ben prima della loro esperienza a Uomini e Donne.

Un incontro sfiorato nel 2020

Secondo quanto raccontato, tutto avrebbe avuto inizio nel 2020, quando un amico di Gianmarco gli mostrò la foto di un’amica, una certa Céline. In quell’immagine, però, a colpirlo non fu lei, bensì Martina De Ioannon.

Da quel momento, Gianmarco iniziò a notarla più volte in discoteca, senza però riuscire mai a presentarsi ufficialmente. Un incontro ripetutamente mancato, che col tempo ha assunto i contorni del “quasi destino”.

Tra reality e coincidenze: il ruolo di Temptation Island

La storia si intreccia poi con il percorso televisivo di Martina De Ioannon, che partecipa a Temptation Island insieme all’ex fidanzato Raul Dumitras, oggi noto anche per la sua presenza nella Casa del Grande Fratello.

Dopo quell’esperienza, Gianmarco la rivede nuovamente in discoteca. Proprio quella sera, però, accade un imprevisto: un brutto incidente, già raccontato in passato durante il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi. Argomenti uomini e donne

La chiamata decisiva da Uomini e Donne

Nei giorni successivi all’incidente, arriva la svolta: la redazione di Uomini e Donne contatta Gianmarco proponendogli di partecipare al programma come corteggiatore.

Lui accetta, ma con una condizione emotiva ben precisa: la presenza di Martina De Ioannon nel percorso, che diventa per lui un elemento centrale fin dall’inizio.

Un legame che sembra scritto dal destino

Il filo tra i due continua a rafforzarsi anche fuori dagli studi televisivi. Durante una vacanza in Madagascar, un episodio simbolico riaccende l’immaginario dei fan: un DJ fa partire la stessa canzone che aveva accompagnato la loro prima esterna sulla neve.

Un dettaglio che molti hanno interpretato come un segno del destino, rafforzando l’idea di una connessione mai davvero interrotta.