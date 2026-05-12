Grande Fratello Vip, anticipazioni 16esima puntata: Francesca Manzini contro tutti e sfida per il terzo finalista

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 8, il reality show condotto da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

A poche settimane dalla finale, il clima nella Casa è sempre più acceso. Polemiche, alleanze e tensioni personali continuano ad animare il reality e, nelle ultime ore, un semplice bacio “per gioco” tra Francesca Manzini e Raul Dumitras ha provocato una nuova durissima lite che ha coinvolto anche Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

Francesca Manzini nel mirino della Casa

La protagonista assoluta della puntata sarà ancora una volta Francesca Manzini, finita al centro delle critiche degli altri concorrenti. Argomenti grande fratello

ilary blasi

selvaggia lucarelli

Unica esclusa dal televoto per l’elezione del nuovo finalista, la showgirl dovrà difendersi dalle accuse dei coinquilini, che la considerano “egocentrica” e “furba vittimista”. La tensione nella Casa è alle stelle e il confronto in diretta promette scintille.

Dubbi su Raimondo Todaro: stratega o concorrente leale?

Nel corso della serata si parlerà anche di Raimondo Todaro, concorrente che nelle ultime settimane ha iniziato a suscitare dubbi tra gli altri gieffini.

C’è chi lo considera un compagno di viaggio sincero e leale e chi invece pensa che dietro i suoi atteggiamenti si nasconda una precisa strategia di gioco. La puntata potrebbe cambiare definitivamente gli equilibri all’interno della Casa.

Nasce una nuova alleanza contro Francesca Manzini

Le dinamiche del reality continuano a evolversi e stasera verrà mostrata la nuova alleanza formata da Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe.

Le tre concorrenti sembrano ormai compatte contro quella che considerano la loro principale rivale: Francesca Manzini. Anche la gara dei talenti assumerà il sapore di una vera sfida interna, destinata ad alimentare nuove tensioni.

Emozioni e sorprese nella sedicesima puntata

Non mancheranno i momenti emozionanti. Le prime due finaliste vivranno infatti incontri speciali pensati per regalare loro una serata indimenticabile.

Antonella Elia potrà finalmente riabbracciare l’amica Vera Gemma, mentre Alessandra Mussolini riceverà una sorpresa molto attesa: l’incontro con la sua amata cagnolina Betzy.

La produzione promette inoltre ulteriori colpi di scena e momenti carichi di emozione.

Televoto decisivo: chi sarà il terzo finalista del Grande Fratello Vip 8?

Grande attenzione anche per il televoto che decreterà il terzo finalista ufficiale di questa edizione del reality.

A contendersi il posto saranno:

Adriana Volpe

Lucia Ilardo

Raimondo Todaro

Renato Biancardi

Raul Dumitras

Sarà il pubblico da casa a decidere chi potrà continuare la corsa verso la vittoria finale del Grande Fratello Vip.