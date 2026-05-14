Cristian Gallella replica a Tara Gabrieletto: accuse, retroscena su Uomini e Donne e rivelazioni sulla fine del matrimonio

La tensione tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto torna a far discutere a distanza di anni dalla loro storia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. L’ex tronista ha infatti pubblicato una replica alle recenti dichiarazioni della sua ex moglie, intervenendo con toni decisi e riportando alcuni retroscena legati al loro passato insieme.

La replica di Cristian Gallella

Secondo quanto dichiarato da Cristian Gallella, le parole di Tara lo avrebbero colpito e lasciato “stupito”, soprattutto per la narrazione che lo descriverebbe come una persona “senza valori”.

L’ex volto televisivo ha deciso quindi di rispondere, offrendo la sua versione dei fatti e sottolineando come, a suo dire, alcuni elementi della loro storia sarebbero stati omessi o raccontati in modo incompleto. Argomenti uomini e donne

Il retroscena sulla scelta a Uomini e Donne

Uno dei passaggi più forti riguarda il giorno della celebre “scelta” a Uomini e Donne. Gallella ha raccontato un episodio avvenuto alla stazione di Vicenza, affermando che, poco dopo la registrazione televisiva, sarebbe stato presente un uomo ad attendere Tara con un mazzo di fiori.

Un dettaglio che, secondo la sua versione, getterebbe una luce diversa su quanto accaduto in quel periodo iniziale della loro relazione nata in televisione.

Le accuse sulle dinamiche successive

Nella sua replica, Gallella ha poi accennato a presunti comportamenti e dinamiche “poco trasparenti” avvenute negli anni successivi alla loro storia, che – sempre secondo il suo racconto – avrebbero avuto conseguenze anche su rapporti personali importanti.

L’ex tronista sostiene che tali situazioni si sarebbero svolte “alle sue spalle e a sua insaputa”, contribuendo a deteriorare progressivamente la relazione.

La fine del matrimonio

Il passaggio più delicato riguarda la fine del matrimonio tra i due. Cristian Gallella afferma infatti che la separazione sarebbe arrivata dopo la scoperta di una presunta relazione della sua ex moglie con un altro uomo.

Secondo la sua ricostruzione, questo episodio avrebbe rappresentato il punto di rottura definitivo della loro unione.