GF Vip, cos'ha detto Lucarelli a Mussolini dopo la finale: frase rubata col microfono acceso

Il Grande Fratello Vip si è concluso martedì notte con la vittoria di Alessandra Mussolini, protagonista assoluta dell’edizione e trionfatrice finale dopo una lunga serie di televoti dominati dall’inizio alla fine. Le percentuali emerse nel corso della finale (clicca QUI) sembrano confermare come il pubblico avesse già scelto da tempo chi incoronare sul gradino più alto del podio.

Un risultato che avrebbe conquistato anche Selvaggia Lucarelli, protagonista di un siparietto diventato immediatamente virale sui social subito dopo la proclamazione della vincitrice.

Selvaggia Lucarelli abbraccia Alessandra Mussolini: il video diventa virale

Stando a quanto rivelato da Biccy, al termine della diretta del Grande Fratello Vip, probabilmente convinta di non essere più in onda, Selvaggia Lucarelli è corsa ad abbracciare Alessandra Mussolini complimentandosi calorosamente con lei. Argomenti grande fratello

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L’opinionista, però, aveva ancora il microfono acceso e le sue parole sono state sentite chiaramente dal pubblico: “Brava! Brava! Ci hai fatto morire! Mi hai fatto morire!”.

Le parole di Selvaggia Lucarelli per Alessandra Mussolini

Già durante la finale, Selvaggia Lucarelli aveva espresso apertamente simpatia e stima nei confronti della vincitrice del reality. Poco prima della proclamazione ufficiale, infatti, aveva dedicato ad Alessandra Mussolini un lungo elogio: “In tuo omaggio ho indossato i manicotti con le piume e questo ti fa capire quanto tu faccia tendenza. Detto questo, devo dire che sei stata una concorrente incredibile, straordinaria, instancabile, infaticabile, a tratti insopportabile, creativa e divertente”.

L’opinionista ha poi aggiunto: “Credo che anche quelli che non ti hanno amato all’interno della Casa si siano dovuti arrendere al fatto che tu abbia reso speciale ogni singolo momento di quotidianità nella Casa, nel bene e nel male. Complimenti per questo viaggio meraviglioso, ci hai divertito tantissimo”.

Il selfie dopo la finale e la frase su “Vince Mussolini”

Subito dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli si è anche scattata un selfie insieme ad Alessandra Mussolini, condividendolo sui social con una battuta che ha fatto discutere: “Vince Mussolini fa un certo effetto, ma questa volta andrà tutto bene”.

Non è mancato nemmeno un commento pubblicato su X, dove la giornalista ha scritto: “Alessandra Mussolini miglior concorrente di tutti i reality dai combattimenti tra gladiatori e le naumachie al Grande Fratello”.