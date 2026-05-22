Marcello Sacchetta fa chiarezza sul presunto flirt con Francesca Tocca. E sul bacio all'Eurovision...

Dopo giorni di indiscrezioni e allusioni, Marcello Sacchetta ha deciso di intervenire pubblicamente per fare chiarezza sul suo rapporto con Francesca Tocca.

Al centro del gossip c’è stata la loro intensa performance sul palco dell’Eurovision Song Contest 2026, dove i due hanno accompagnato l’esibizione di Sal Da Vinci, attirando l’attenzione del pubblico per un bacio scenico particolarmente coinvolgente.

Il bacio scenico che ha acceso le speculazioni

La coreografia prevedeva infatti un bacio tra i due ballerini, un momento interpretato da molti come segnale di un possibile feeling anche fuori scena. Le speculazioni si sono ulteriormente intensificate dopo la finale, quando la performance è apparsa ancora più intensa e passionale.

Tuttavia, secondo Sacchetta, si è trattato esclusivamente di una scelta artistica legata al contesto della competizione.

La smentita di Marcello Sacchetta a “La volta buona”

Ospite del programma condotto da Caterina Balivo, Marcello Sacchetta ha chiarito ogni dubbio: “È un bacio scenico. Nel secondo bacio c’era più passionalità perché era la finale”.

Il ballerino ha spiegato che la maggiore intensità del gesto era dovuta esclusivamente alla pressione e all’emozione del momento competitivo: “Tutti volevamo vincere. È un bacio che è rimasto lì sul palco a Vienna e che è rimasto nella storia”.

“Solo un progetto artistico”: il significato della performance

Sacchetta ha poi sottolineato come l’intera coreografia fosse parte del progetto Per sempre sì, nato originariamente da un videoclip in cui la coppia artistica interpreta una storia d’amore simbolica, compreso un matrimonio scenico.

Secondo il ballerino, quindi, non c’è mai stato nulla di reale oltre la collaborazione professionale.

Perché ha scelto Francesca Tocca

Un altro punto chiarito riguarda la scelta della partner artistica. Sacchetta ha spiegato di aver voluto proprio Francesca Tocca per la sua esperienza e presenza scenica: “Francesca è una donna adulta, una professionista con tanta esperienza. Avevo bisogno di una persona formata su quel palcoscenico”.

E ha aggiunto che la sceglierebbe nuovamente senza esitazioni.