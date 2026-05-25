Belen Rodriguez fuori da L'Isola dei Famosi, lacrime dopo l'esclusione: ecco cosa sarebbe accaduto

Colpo di scena in casa Mediaset: Belen Rodriguez sarebbe ufficialmente fuori dalla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo settimane di indiscrezioni che davano la showgirl argentina come favorita per la conduzione del reality, nelle ultime ore è arrivata una svolta inattesa che avrebbe cambiato completamente gli equilibri del programma.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, il nome di Belen Rodriguez sarebbe stato escluso definitivamente dal progetto proprio quando sembrava ormai vicinissima alla firma. Una decisione che avrebbe spiazzato non solo il pubblico, ma anche la stessa conduttrice.

Mediaset cambia strategia: Belen fuori dai giochi

Da mesi il nome di Belen Rodriguez circolava con forza come possibile volto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, reality che dovrebbe tornare in onda con un format rinnovato già dal prossimo mese. Argomenti belen rodriguez

selvaggia lucarelli

l'isola dei famosi

La clamorosa indiscrezione lanciata da Chi ha però ribaltato tutto: “A differenza di quanto circolato, non sarà Belen Rodriguez la conduttrice della nuova edizione. Il suo nome sarebbe saltato nelle scorse ore”.

Una notizia che ha immediatamente acceso il dibattito sui social e tra gli addetti ai lavori, soprattutto perché l’argentina sembrava pronta al grande ritorno in prima serata su Mediaset.

Selvaggia Lucarelli favorita per la conduzione

Al posto di Belen Rodriguez, tra i nomi più accreditati ci sarebbe ora quello di Selvaggia Lucarelli. La giornalista e opinionista, reduce dall’esperienza televisiva al Grande Fratello, sarebbe infatti una delle candidate principali prese in considerazione dai vertici Mediaset.

L’eventuale scelta di Selvaggia Lucarelli rappresenterebbe una svolta netta per il reality, puntando su uno stile più diretto e graffiante rispetto alle edizioni precedenti.

Al momento non sono arrivate conferme ufficiali da parte dell’azienda, ma il rumor sta già facendo discutere il pubblico.

La reazione di Belen Rodriguez: lacrime e tensione

A rendere ancora più pesante la situazione sarebbero state le indiscrezioni diffuse dal giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha parlato di una reazione molto forte da parte della showgirl.

Secondo quanto riferito, Belen Rodriguez avrebbe scoperto la decisione nella mattinata di sabato 23 maggio. Nel pomeriggio sarebbe poi esploso il caos: “La sua reazione è stata devastante e grave. In primis, a livello umano, lacrime e voglia di mollare tutto”.

Parole che descrivono un momento particolarmente delicato per la conduttrice argentina, reduce già da un periodo complicato sia dal punto di vista personale che professionale.

Il difficile periodo di Belen Rodriguez

Negli ultimi anni Belen Rodriguez ha attraversato momenti complessi, tra problemi di salute, difficoltà personali e un progressivo allontanamento dalla televisione Mediaset.

Proprio per questo motivo, la possibile conduzione de L’Isola dei Famosi veniva vista da molti come l’occasione perfetta per rilanciarsi definitivamente sul piccolo schermo.

La presunta esclusione dal reality rischia invece di rappresentare un nuovo duro colpo per la carriera della showgirl, che continua comunque a mantenere un forte seguito mediatico e social.

Quando arriverà l’annuncio ufficiale

Per il momento Mediaset non ha ancora comunicato ufficialmente chi guiderà la prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Nelle prossime settimane potrebbero però arrivare conferme definitive sul cast e sulla conduzione.