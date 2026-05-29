Uomini e Donne, Nilufar Addati sott'attacco: la replica alle critiche sul lavoro da influencer

Nilufar Addati è tornata a far parlare di sé dopo una serie di video pubblicati su TikTok in cui ha deciso di rispondere apertamente alle critiche ricevute sul suo lavoro da influencer e sulla gestione del suo brand di gioielli. Un intervento diretto, nato dall’ennesima ondata di commenti negativi che mettono in discussione la sua professione.

Nel suo racconto social, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha voluto chiarire cosa significhi davvero lavorare oggi nell’influencer marketing e quanto, secondo lei, venga spesso sottovalutata la complessità dell’intero settore.

Le critiche e la risposta di Nilufar Addati

Al centro dello sfogo ci sono alcuni commenti ricevuti online, soprattutto legati all’idea che il lavoro da influencer non possa essere considerato un “vero lavoro”. Nilufar ha risposto con toni ironici ma decisi, sottolineando come questa visione sia ormai distante dalla realtà del mercato attuale. Argomenti uomini e donne

Nel suo intervento ha evidenziato come, nel 2026, sia difficile ancora non comprendere la struttura e l’impatto dell’influencer marketing, un comparto che — a suo dire — coinvolge moltissime figure professionali e non si limita affatto alla semplice creazione di contenuti sui social.

Il brand di gioielli e la struttura del lavoro

Una parte importante del suo discorso è dedicata a The Nash, il suo brand di gioielli, che rappresenta il cuore della sua attività imprenditoriale. L’ufficio, ha spiegato, non esiste solo per la gestione dei social o delle collaborazioni, ma soprattutto per coordinare una vera e propria macchina produttiva.

Dietro il marchio, racconta Nilufar, c’è un sistema articolato che coinvolge fornitori, produttori di gioielli e packaging, spedizionieri e agenzie esterne che si occupano di branding, sviluppo del sito e comunicazione. A questo si aggiungono i professionisti coinvolti negli shooting fotografici e video, dalle modelle ai fotografi, dai truccatori ai parrucchieri, fino agli spazi e alle attrezzature necessari per le produzioni.

Un lavoro, quindi, che non riguarda solo la sua immagine pubblica ma un’intera rete di collaborazioni e competenze.

Il lavoro da influencer secondo Nilufar

Accanto al brand, Nilufar ha parlato anche del suo lavoro da influencer marketing, spesso percepito come semplice o immediato. In realtà, secondo la sua esperienza, si tratta di un sistema molto più strutturato di quanto si immagini.

Le collaborazioni con i brand, spiega, passano attraverso agenzie, team marketing e intermediari che gestiscono budget e campagne pubblicitarie. Anche in questo caso entrano in gioco numerose figure professionali: talent manager, fotografi, videomaker e altri specialisti che lavorano alla realizzazione dei contenuti.

Un processo complesso che, sottolinea, coinvolge più livelli di comunicazione e organizzazione prima ancora che un contenuto arrivi online.

“Non è un gioco”: la difesa del settore

Nel suo sfogo finale, Nilufar ha voluto ribadire un concetto chiave: l’influencer marketing non è un’attività improvvisata né un semplice passatempo, ma un settore economico che genera lavoro per moltissime persone.

Pur riconoscendo il privilegio legato alla sua posizione, ha invitato a riflettere sull’impatto delle critiche rivolte agli influencer, che spesso finiscono per colpire un intero comparto professionale e non solo i singoli individui.