Uomini e Donne, giallo tra Cinzia Paolini e Marco Troiani: lui parla di fidanzamento, lei lo smentisce?

La storia tra Cinzia Paolini e Marco Troiani, protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, si trasforma in un piccolo giallo social. Dopo le voci di crisi circolate negli ultimi giorni, i due stanno infatti raccontando versioni apparentemente molto diverse del loro rapporto.

Cinzia e Marco avevano lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi, non senza polemiche, e fuori dagli studi televisivi sembravano essere riusciti a trovare un equilibrio. A Ferragosto, però, qualcosa è cambiato.

Cinzia sola in spiaggia e i dubbi sulla relazione

Proprio il 15 agosto, Cinzia si era mostrata da sola in spiaggia, lasciando trasparire un momento particolarmente delicato. La dama aveva ammesso di non sapere quale sarebbe stato il futuro della relazione con Marco, alimentando inevitabilmente le indiscrezioni su una possibile rottura.

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Appena ventiquattro ore dopo, però, era stato Troiani a sorprendere i follower con segnali di tutt'altro tenore.

L’ex cavaliere aveva prima pubblicato una fotografia insieme a Cinzia accompagnandola con la frase “Milano ti aspetta”. Poco dopo aveva mostrato la mano della dama con un anello, aggiungendo una parola che sembrava lasciare poco spazio alle interpretazioni: “fidanzati”.

Tutto risolto, dunque? A quanto pare non è così semplice.

La precisazione di Cinzia sull’anello

Nelle ultime ore è arrivato infatti un nuovo messaggio di Cinzia che sembra andare in direzione opposta rispetto alla versione proposta da Marco.

La Paolini ha pubblicato la fotografia di alcuni gioielli e ha voluto precisare quale sia il solitario che porta al dito: “Oggi mi hanno consegnato l’anello con il simbolo della mia famiglia d’origine e l’ho messo accanto all’unico solitario che indosso: quello di mia mamma”.

Una precisazione che non è passata inosservata. L'utilizzo della parola “unico”, scritta in maiuscolo, è stato interpretato da molti follower come una possibile smentita indiretta del presunto fidanzamento annunciato da Troiani.

Marco posta “Milano”, Cinzia risulta a Salerno

A rendere la situazione ancora più difficile da decifrare è arrivata un'altra storia social di Marco. Troiani ha nuovamente pubblicato un'immagine insieme a Cinzia accompagnandola semplicemente dalla scritta “Milano”.

Anche in questo caso, però, i fan più attenti hanno notato un particolare: contemporaneamente Cinzia si è localizzata a Salerno.

Insomma, il racconto social dei due ex protagonisti di Uomini e Donne sembra procedere su binari differenti. Marco continua a mostrare immagini di coppia e a suggerire che la relazione sia tornata serena; Cinzia, invece, manda segnali decisamente più prudenti e lascia intendere che la crisi potrebbe non essere affatto superata.

Resta quindi da capire se tra Cinzia Paolini e Marco Troiani sia davvero tornato il sereno oppure se i due stiano vivendo una fase ancora complicata della loro relazione. Per il momento, tra fotografie, anelli e messaggi apparentemente contraddittori, il mistero continua.