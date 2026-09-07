Uomini e Donne, Ernesto Passaro sbotta dopo le rivelazioni di Federico Cotugno su Cristiana Anania: «Porta le prove»

Torna ad accendersi il confronto a distanza tra Ernesto Passaro e Federico Cotugno, entrambi protagonisti del trono di Cristiana Anania a Uomini e Donne. Dopo le nuove dichiarazioni dell’ex corteggiatore romano, è arrivata nelle scorse ore la replica di Ernesto, che ha invitato Federico a mostrare le prove di quanto sostiene.

Federico Cotugno: «Cristiana mi ha ricontattato dopo due mesi»

A riaprire la vicenda era stato Federico che, intervistato da SpilloNews, aveva raccontato ancora una volta di essere stato contattato da Cristiana dopo la fine della relazione con Ernesto.

Secondo la sua versione, già al momento della scelta l’ex tronista non sarebbe apparsa completamente convinta: «Durante la scelta Cristiana sembrava molto confusa. La frase “faccio una scelta di cuore e non di cuore” fa capire molto». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti uomini e donne

Federico ha poi ribadito che Cristiana lo avrebbe cercato circa due mesi dopo: «Dopo due mesi mi ha ricontattato e non penso che in due mesi sia cambiato qualcosa di così importante, così ho deciso di non rispondere».

L’ex corteggiatore ha sostenuto inoltre che, non ricevendo risposta, Cristiana avrebbe successivamente cancellato i messaggi.

Cotugno ha quindi aggiunto di non temere eventuali repliche di Ernesto: «Può raccontare tutto ciò che vuole, la mia coscienza è a posto. Non ho nessun tipo di preoccupazione, sono una persona trasparente e dico sempre la verità».

La dura replica di Ernesto Passaro

Parole che non sono passate inosservate. Ernesto Passaro ha deciso di intervenire, contestando soprattutto il fatto che, a distanza di mesi, continuino a essere tirati in ballo lui e la sua ex fidanzata.

«Personalmente trovo molto piccole le persone che, dopo tanto tempo, continuano a fare interviste tirando fuori fatti che riguardano altre persone e che, soprattutto, non possono essere dimostrati».

Poi la sfida diretta a Federico: «Lo ripeto ancora una volta: se quello che dici è la verità, portami le prove. Perché parlare è facile, ma quando si fanno determinate affermazioni, alle parole devono seguire i fatti».

Ernesto è andato oltre, ipotizzando che continuare a parlare della vicenda possa servire soltanto ad alimentare nuovamente l'attenzione: «Altrimenti viene spontaneo pensare che sia soltanto un modo per creare casini, attirare attenzione e fare un po' di hype. Sei piccolo così».

Ernesto torna sulla rottura con Cristiana: «Mi ha fatto stare davvero molto male»

Nel suo intervento Passaro ha parlato anche del rapporto con Cristiana e delle conseguenze che la fine della loro storia ha avuto su di lui.

«Cristiana, per me, è stata una persona importante, ma è anche una persona che mi ha fatto stare davvero molto male», ha ammesso.

Un periodo difficile che, assicura, sarebbe ormai definitivamente alle spalle: «Quel periodo l'ho vissuto sulla mia pelle e, con il tempo, sono riuscito a superarlo alla grande».

Ernesto ha precisato di non voler difendere l'ex tronista per quanto accaduto tra loro, ma allo stesso tempo ha chiesto di non essere più coinvolto nelle dichiarazioni sul passato.

«Non ho mai detto che la difenderò per quello che è successo, né oggi ho intenzione di farlo. Ma proprio perché ho voltato pagina, ti chiedo semplicemente di lasciarci stare».

«Ognuno ha preso la propria strada»

Il messaggio rivolto a Federico è quindi molto chiaro: per Ernesto quella parentesi deve considerarsi conclusa.

«Sono passati mesi, ognuno ha preso la propria strada e io non ho nessun interesse a riaprire situazioni che appartengono al passato», ha spiegato, aggiungendo: «Se vuoi parlare della tua esperienza, fallo pure, ma senza continuare a coinvolgere noi».

Non è la prima volta che Federico Cotugno torna su quanto sarebbe accaduto lontano dalle telecamere. Già alcune settimane fa, intervistato da Eva Tremila, aveva sostenuto che Cristiana si fosse lasciata condizionare dalle dinamiche del trono e che, a suo giudizio, non fosse mai apparsa completamente convinta della scelta di Ernesto.

In quella stessa occasione aveva anticipato il retroscena poi ribadito nelle ultime ore: «Per quanto riguarda il fatto che la relazione sia finita poco dopo, posso dirti che già due mesi fa mi aveva ricontattato».

Una versione sulla quale, adesso, Ernesto Passaro chiede qualcosa di più delle parole: le prove.