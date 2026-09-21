Grazia Kendi smentisce il flirt con Matteo Stratoti: «L'unica frequentazione è con me stessa»

Grazia Kendi rompe il silenzio dopo le indiscrezioni su una possibile frequentazione con Matteo Stratoti. E lo fa con poche parole che sembrano lasciare poco spazio alle interpretazioni.

Questa mattina avevamo raccontato delle immagini che mostravano i due insieme a Trani, dove erano apparsi particolarmente affiatati. Foto e video che, nel giro di poche ore, avevano inevitabilmente acceso il gossip su un possibile flirt.

La storia Instagram di Grazia Kendi

A spegnere le voci è stata la stessa Grazia. L’ex protagonista del Grande Fratello ha pubblicato una storia Instagram con una sua foto, accompagnata da una frase inequivocabile: «L’unica frequentazione in corso che ho, è quella con me stessa. Amen». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Le immagini con Matteo Stratoti avevano acceso il gossip

A incuriosire i follower erano stati soprattutto alcuni momenti della serata trascorsa insieme. Grazia e Matteo erano apparsi sorridenti e complici, tra scherzi a cena e momenti di relax a bordo piscina.

Immagini che avevano fatto pensare alla possibilità che tra i due ci fosse qualcosa in più di una semplice amicizia. Una possibilità che, già nel nostro precedente articolo, avevamo comunque presentato come una semplice ipotesi, in assenza di conferme da parte dei diretti interessati.

Ora è arrivata la presa di posizione di Grazia.

Tra Grazia e Matteo solo amicizia?

Le parole della Kendi sembrano dunque escludere una frequentazione sentimentale in corso, ridimensionando il gossip nato intorno al suo rapporto con Matteo Stratoti. La complicità mostrata nelle immagini di Trani è quindi semplicemente quella tra due persone legate da un'amicizia.

Almeno per il momento, Grazia Kendi si dichiara single. E per farlo ha scelto una frase che difficilmente poteva essere più chiara: la sua unica frequentazione, assicura, è quella con sé stessa.