Uomini e Donne, due nuovi cavalieri per Gemma: debutta Mussolini e torna una vecchia conoscenza di Barbara

La nuova stagione di Uomini e Donne riparte con una certezza: Gemma Galgani continua a essere una delle protagoniste assolute del dating show di Maria De Filippi. La dama torinese è tornata immediatamente al centro delle dinamiche del Trono Over, attirando l'attenzione di due nuovi cavalieri.

Fabio e Andrea arrivano per Gemma

A presentarsi per conoscere Gemma sono stati Fabio, 68 anni, e Andrea, 60, due uomini con personalità e modi di corteggiare decisamente differenti.

Fabio, ex funzionario dello Stato, ha spiegato di essere rimasto colpito dal carattere di Gemma, che considera una donna semplice e accogliente. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Decisamente più diretto Andrea. L'architetto, padre di due figli, nel raccontare cosa lo abbia attirato della Galgani ha fatto una dichiarazione senza troppi giri di parole: ha ammesso di apprezzare il suo seno, utilizzando un'espressione molto più colorita. Una frase che ha immediatamente provocato le risate in studio.

Alessandra Mussolini debutta come opinionista

Tra le novità della stagione c'è anche Alessandra Mussolini, arrivata nel programma come nuova opinionista al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Il suo esordio è stato tutt'altro che timido: Mussolini è entrata rapidamente nelle dinamiche della trasmissione, commentando quanto accadeva tra dame e cavalieri e mostrando di voler partecipare attivamente ai confronti in studio.

Mariano, il cavaliere dai capelli viola

Non sono mancati nuovi personaggi destinati a far parlare. Tra questi Mariano, vedovo romano che si è presentato con un look decisamente particolare, caratterizzato dai capelli viola.

Dopo essersi scatenato in un ballo al centro dello studio, Mariano si è persino accomodato per qualche istante sul trono, regalando un altro momento leggero della puntata.

Barbara De Santi ritrova Davide

Il clima si è fatto invece più teso con il ritorno di Davide, vecchia conoscenza di Barbara De Santi.

La dama non avrebbe accolto con particolare entusiasmo la presenza del cremonese. Tra i due, infatti, in passato si era parlato anche di progetti importanti, compresa una possibile convivenza, prima che la loro frequentazione si interrompesse.

Il nuovo incontro in studio potrebbe quindi riaprire vecchie questioni rimaste irrisolte.

I nuovi volti: Fabrizio e Ignazio

Spazio anche ai cavalieri più giovani. Tra i profili che hanno attirato l'attenzione c'è Fabrizio, pugliese e appassionato di ballo, che ha raccontato di aver lasciato la Marina Militare per restare vicino al padre malato.

Tra i nuovi ingressi anche Ignazio, campano trasferitosi a Verona, che ha raccontato un rapporto decisamente particolare con la tecnologia: non utilizza i social e preferisce evitare persino i messaggi.

La nuova stagione di Uomini e Donne è dunque partita subito con nuovi corteggiamenti, vecchi ritorni e personaggi pronti a movimentare il parterre. E, ancora una volta, Gemma Galgani sembra destinata a restare al centro della scena.