GF Vip, verdetto degli ascolti: come è andata la terza puntata

Segnali di ripresa per il Grande Fratello Vip. La terza puntata del reality di Canale 5, andata in onda lunedì 21 settembre, ha conquistato 1.906.000 spettatori con il 18,3% di share.

Un risultato che segna un deciso recupero rispetto al secondo appuntamento e che, soprattutto in termini di share, rappresenta il dato più alto delle prime tre puntate della nuova edizione condotta da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Gli ascolti delle prime tre puntate

L'esordio di giovedì 17 settembre aveva ottenuto 1.879.000 spettatori e il 16,92% di share. La prima puntata aveva inoltre raggiunto picchi di oltre 3,2 milioni di telespettatori e del 25,7% di share. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Più complicato il secondo appuntamento, trasmesso eccezionalmente sabato 19 settembre: il GF Vip era sceso a 1.532.000 spettatori, pari al 15,77% di share.

Con la terza puntata arriva dunque l'inversione di tendenza: 1.906.000 spettatori e il 18,3%, con una crescita di circa 374mila telespettatori rispetto a sabato e di oltre 2,5 punti di share.

Il confronto con la puntata d'esordio è altrettanto significativo: il numero medio di spettatori cresce di appena 27mila unità, ma lo share passa dal 16,92 al 18,3%, con un incremento di quasi 1,4 punti percentuali.

GF Vip, la terza puntata è la migliore in share

Il quadro delle prime tre serate è quindi questo:

Giovedì 17 settembre: 1.879.000 spettatori – 16,92%

1.879.000 spettatori – Sabato 19 settembre: 1.532.000 spettatori – 15,77%

1.532.000 spettatori – Lunedì 21 settembre: 1.906.000 spettatori – 18,3%

Dopo la flessione del sabato sera, il ritorno nella tradizionale collocazione del lunedì sembra dunque aver favorito il reality, che tocca il suo massimo stagionale in termini di share e registra anche il miglior dato di spettatori delle prime tre puntate, seppure di poco rispetto all'esordio.

La soglia dei 2 milioni di telespettatori resta ancora da raggiungere, ma il risultato del terzo appuntamento rappresenta un primo segnale positivo per il programma, entrato ormai nel vivo delle dinamiche della Casa.