Centosette anni fa, durante la prima guerra mondiale, nacque a Torre Annunziata, il 16 febbraio 1917, Luigi De Laurentiis, padre di Aurelio presidente della Società Sportiva Calcio Napoli.

Luigi venne alla luce alle ore 11 del mattino (gli fu dato il nome del nonno scomparso il 7 novembre 1901) e fu registrato al Comune con l’atto 227. Il giorno dopo fu battezzato presso la chiesa della Santissima Annunziata. Oltre al suo nome, i genitori Aurelio e Giuseppina Salvatore, gli diedero anche quelli del nonno materno Agostino e dello zio paterno Alfredo.

Luigi, contrariamente al padre e al fratello Dino, aveva la passione per lo studio, tanto è vero che si laureò in giurisprudenza presso l’Universita Federico II e in Lingue Straniere presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Successivamente si specializzò in bulgaro e vinse una borsa di studio per perfezionarsi in questa lingua in Bulgaria. E fu proprio a Sofia che conobbe la futura moglie Maria Rendina, addetta presso l’ambasciata italiana.

In quella città diventò anche il direttore del giornale “Bianco e Nero” che si interessava di cultura e cinema. Rientrato in Italia sposò Maria il 7 maggio 1944 nella parrocchia di San Luca a Venezia. Dopo la nascita della figlia Marina, a ventinove anni, nel 1946, produsse insieme al fratello minore Dino il film “Il bandito”, capolavoro del neorealismo italiano, del regista Alberto Lattuada.

Il 24 maggio 1949, Maria diede alla luce il figlio maschio Aurelio. Dopo un periodo di collaborazione con Eduardo De Filippo e Totò, Luigi iniziò a lavorare, come produttore cinematografico, per vent’anni, con il più famoso fratello Dino finché questi non si trasferì nei Stati Uniti.

Intanto nel 1975 Luigi aveva fondato la Filmauro con il figlio ventiseienne Aurelio. In quegli anni era insegnante di Produzione Cinematografica presso l’istituto professionale di Stato per la Cinematografia e la Televisione, una docenza iniziata già negli anni Sessanta, e pubblicò nel 1970 un testo dal titolo “Tecnica dell’organizzazione della produzione”. Nel 1957 era stato direttore di produzione del film “Le notti di Cabiria” di Federico Fellini, premiato l’anno dopo con l’Oscar al miglior film straniero.

Tra i suoi molti film “Un borghese piccolo piccolo”, “La mazzetta”, “Amici miei atto secondo e terzo”, “Maccheroni”, “Vacanze di Natale ‘90 e’91”.

Luigi De Laurentiis è scomparso a Roma il 31 marzo 1992 a 75 anni. Il primogenito di Aurelio, nato il 5 marzo 1979, porta il nome del nonno.

Nel centenario della sua nascita ho dedicato a lui il mio libro “Pasta, amore e fantasia. Le origini della famiglia De Laurentiis”.