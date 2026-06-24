Acquisti più pensati e prestiti: come cambia nelle famiglie il rapporto con le spese

A cura della Redazione

Tra spese fisse e acquisti non rinviabili, per molte famiglie italiane non è sempre facile mantenere i conti in ordine. Questo, per forza di cose, si riflette anche nel modo in cui vengono affrontate le decisioni di spesa, soprattutto quando si tratta di acquisti di importo significativo.

A confermarlo è il recente rapporto ABI, secondo il quale i prestiti a famiglie e imprese continuano a crescere, segnale di un utilizzo ancora importante del credito come modalità per gestire con maggiore serenità il bilancio familiare.

Il peso crescente delle spese obbligate

La crescita del mercato del credito è in gran parte legata all’incidenza delle cosiddette spese obbligate, che comprendono utenze domestiche, tributi, affitto, carburante, assicurazione auto e altri costi che magari è possibile ridurre, ma non eliminare del tutto.

Quando queste voci assorbono una quota consistente del reddito disponibile, in particolar modo nei nuclei familiari monoreddito, diventa più difficile affrontare spese straordinarie o realizzare progetti personali.

Il credito, quindi, se usato con raziocinio, può essere uno strumento che permette di mantenere in equilibrio il bilancio familiare e allo stesso tempo di non rinunciare a quegli acquisti o progetti che altrimenti dovrebbero essere rimandati.

Il ruolo del credito nella gestione delle spese

Il ricorso a prestiti e finanziamenti è una parte importante delle strategie economiche di molte famiglie, soprattutto in presenza di spese impreviste o di investimenti di importo rilevante, come ristrutturazioni, acquisto di beni durevoli o interventi necessari alla casa.

Secondo i dati diffusi dal rapporto ABI, l’andamento positivo dei prestiti conferma una domanda ancora attiva, pur in un contesto di maggiore attenzione alla sostenibilità delle rate e alla pianificazione delle uscite.

Strumenti per orientarsi nelle decisioni economiche

Oggi molte persone si informano con attenzione prima di assumere impegni economici di medio-lungo periodo. E lo fanno in autonomia, ricorrendo a piattaforme online come https://www.prestiti.it/, che permettono di ottenere informazioni sui diversi tipi di prestito, di fare simulazioni e di confrontare in modo rapido e oggettivo le diverse soluzioni presenti sul mercato.

Ovviamente, un simulatore come Prestiti.it non può sostituirsi al giudizio individuale, ma sicuramente contribuisce a fare chiarezza su costi, durate e caratteristiche dei vari prodotti finanziari. Il mercato, infatti, abbonda di proposte e orientarsi non è un compito sempre facile.

Un uso consapevole del credito

Molte famiglie scelgono di pianificare le proprie spese con maggiore flessibilità, evitando di intaccare le loro scorte di liquidità per effettuare acquisti di medio valore. È quindi del tutto comprensibile che il ricorso al prestito non sia più visto come una scelta “d’emergenza”, ma come uno strumento che, se usato nel modo giusto, può aiutare a gestire il budget mensile con serenità. Ovviamente, quello che non si deve fare è abusare di questa possibilità, facendo il cosiddetto salto più lungo della gamba.

Una tendenza ancora in evoluzione

La crescita del mercato dei prestiti è probabilmente un segnale di cambiamento del modo in cui le famiglie affrontano le spese e organizzano la propria liquidità. I dati del rapporto ABI, ma anche di altri istituti come Experian (Rapporto sul Credito Aprile 2026: famiglie caute, ma i giovani spingono il credito flessibile), lo dimostrano in modo chiaro.

Inoltre, il ricorso sempre più diffuso a strumenti di simulazione è un altro segnale di un mercato che continua a evolversi non solo sul piano dell’offerta, ma anche su quello della consapevolezza da parte dei consumatori.