Ercolano e Melito scelgono le donne: doppia vittoria al primo turno nel Napoletano

Due vittorie nette, due sindache e un segnale politico che arriva forte dal territorio napoletano. A Ercolano Antonietta Garzia conquista il Comune al primo turno con circa il 68,63% dei voti, mentre a Melito di Napoli Ersilia Dominique Pellecchia viene eletta sindaca con il 70,29% delle preferenze.

Risultati importanti non solo dal punto di vista elettorale, ma anche sul piano culturale e sociale. A Ercolano torna infatti una leadership femminile a distanza di vent’anni dall’esperienza di Luisa Bossa, confermando la capacità della città di aprirsi a un modello amministrativo nuovo ma radicato nella propria tradizione politica.

Anche Melito scrive una pagina storica: per la prima volta il Comune sarà guidato da una donna. Una scelta che viene letta come il segnale di una comunità pronta ad affidarsi a uno sguardo diverso nella gestione della cosa pubblica.

Le affermazioni di Garzia e Pellecchia rappresentano, secondo molti osservatori, l’inizio di un cambiamento culturale sempre più evidente nei territori campani. Un processo che mette al centro partecipazione, inclusione e una diversa sensibilità amministrativa.

Le donne, sempre più protagoniste nelle istituzioni, portano spesso un approccio basato sulla cura delle comunità, sull’ascolto e sulla capacità di affrontare le complessità sociali con pragmatismo e determinazione. Una presenza che rafforza la qualità della democrazia e amplia la rappresentanza nei luoghi decisionali.

Le elezioni di Ercolano e Melito, dunque, non raccontano soltanto due successi politici, ma fotografano un territorio che cambia e che guarda con sempre maggiore fiducia alla leadership femminile