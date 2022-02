A cura della Redazione

Rai: brutte notizie per Serena Rossi. Fatta fuori dalla famosa serie tv. Ecco cosa è successo

E’ la protagonista indiscussa si molte serie tv e di film. Clamoroso successo con Mia Martina, Mina Settembre e l’ultimo la Sposa, tutti in onda sulla Rai.

Non succede spesso che un attore riveli per quale ruolo è stato bocciato. Lo ha fatto però Serena Rossi, in un’intervista a Grazia. L’attrice napoletana ha raccontato di essere stata esclusa dopo aver fatto il provino per interpretare Lila nella celebre serie tv della Rai L’amica geniale.

“Un provino che non ho superato? È successo con L’amica geniale, - ha spiegato Serena Rossi. Mi hanno chiamato per la parte di Lila. In quel periodo ero impegnata sul set di Mina Settembre. Mi sono chiesta come sarebbe andata se avessi avuto più tempo per prepararmi. Era un bel ruolo di donna forte”.

Ovviamente questo non ha fermato l’uragano Serena Rossi, la quale si è concentrata molto sui ruoli successivi, portando al successo tutte le sue serie tv.

Attualmente la bella attrice è impegnata con la seconda stagione di Mina Settembre e in una nuova pellicola cinematografica.

Per quanto riguarda l’Amica Geniale, Gaia Girace e Margherita Mazzucco sono state confermate anche per tutta la terza stagione nei ruoli di Lila e Elena.

Potrebbe interessarti anche:

Le canzoni di Mahmood e Blanco, Elisa e Gianni Morandi cantate in chiesa da don Matteo. Il Video

Mediaset, Maria De Filippi che delusione. Una dura critica alla signora di ‘C’è Posta per Te’

Can Yaman: nuova serie turca con Hande Erçel di Love is in the air?Ecco di cosa si tratta

Rai: brutte notizie per l’attrice di Doc – nelle tue mani. Finale inaspettato. Ecco cosa è successo

Rai: nuovo amore per Luca Argentero. Spunta l’amante segreta. Ecco di cosa si tratta

Rai, ‘L’amica geniale’: una rivelazione delude i fan. Ecco di cosa di tratta

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI