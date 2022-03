A cura della Redazione

Can Yaman posta sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae con un cappello da cowboy in testa ed un messaggio di due sole parole ”A presto”. Un semplice saluto e le fan sono letteralmente impazzite.

Certo, con quel cappello in testa, con barba e capelli lunghi l’attore turco prende le sembianze di un vero e affascinante cowboy. Ed è qui che entra in gioco l’immaginazione delle fan.

“E’ forse il personaggio che dovrà interpretare nello spot di Disney o c'è un nuovo ruolo per Can?”, si chiede un’ammiratrice. Ed un’altra fan spagnola scrive: “Esperando verte de nuevo muy pronto con un nuevo proyecto y un nuevo personaje" (in attesa di rivederti molto presto con un nuovo progetto e un nuovo personaggio). Potrebbe anche essere, ma una cosa è certa: Can Yaman, in un modo o nell’altro, fa sempre parlare di sé. C’è perfino chi gli attribuisce la bella giornata di ieri nella capitale, dove Can è ritornato dopo la sosta a Palermo per le ultime riprese della serie tv Viola come il mare, protagonista con Francesca Chillemi. “A Roma è tornato il sole”, scrive Ale, mentre per un’altra fan la foto di Can “ha migliorata la mia domenica”.

Insomma un varietà di messaggi in italiano e spagnolo che dimostrano, semmai ce ne fosse bisogno, la popolarità dell’attore turco in Italia e, più in generale, in Europa.

Un re Mida che trasforma in oro tutto quello che tocca. Da qui il suo profumo “Can Mania”; il libro autobiografico “Sembra strano anche a me”; Il video-spot “Faccio un bel piatto di spaghettoni, rigorosamente De Cecco”, on line il 25 ottobre per celebrare la Giornata Mondiale della Pasta, con 1 milione e 200mila visualizzazioni e quasi 500mila like; le ospitate in “C’è posta per te” con Maria De Filippi. Senza contare la serie tv, appena conclusa di girare “Viola come il mare”, di cui si prevedono alti indici di ascolto sin dalla prima puntata su Canale 5. E, per finire, il remake Sandokan, in cui Can Yaman interpreterà la Tigre della Malesia con Luca Argentero e Roul Bova.

Ma quello che ci preme sottolineare è che nonostante tutto, Can Yaman resta un ragazzo umile, educato e sempre disponibile con le sue fan. Ed è forse anche per questo che è così tanto amato.