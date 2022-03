A cura della Redazione

Ha preso il via martedì 15 marzo la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, reality show in onda su Italia 1 condotto da Barbara D’Urso.

Tra le Pupe in gara c’è anche Vera Miales, modella e influencer moldava 37enne, nonché barista, attuale fidanzata del giornalista della Rai Amedeo Goria. La considerevole differenza d’età tra i due (31 anni) ed alcuni atteggiamenti della Miales, non sono andati per niente a genio sia all’ex moglie di Goria, Maria Teresa Ruta, che alla figlia Guenda, di tre anni più giovane dell’attuale compagna del papà. Quest’ultima, in più di un’occasione, ha ribadito senza troppi giri di parole che non approva la relazione del padre con la 37enne moldava. E ciò che è accaduto nel corso della prima puntata de La Pupa e il Secchione Show, rischia seriamente di gettare ulteriore benzina sul fuoco.

Durante le clip di presentazione, Vera Miales ha detto di amare Amedeo Goria, ma che se nel corso delle otto settimane del programma “Dovesse incontrare qualche Pupo di suo gradimento, allora mai dire mai!». Apriti cielo! Immaginiamo che Amedeo Goria non l’abbia presa benissimo, tanto per usare un eufemismo.

Il clima si è ulteriormente surriscaldato quando ha fatto il suo ingresso in studio tra le fila dei Secchioni Mirko Gancitano, 30enne siciliano originario di Mazara del Vallo e attuale fidanzato di Guenda Goria. Ma non solo. Gancitano è anche il migliore amico di Alex Belli, ex di Mila Suarez, altra Pupa in gara con la quale dovrà confrontarsi all’interno della villa in cui il cast de La Pupa e il Secchione vivrà per otto settimane.

Già nel corso della prima puntata dello show, il fidanzato di Guenda Goria ha avuto un battibecco con la Suarez, e c’è stato dell’imbarazzo quando ha dovuto parlare della relazione del futuro suocero con l’avvenente modella moldava, anche lei presente in studio, non particolarmente gradita alla fidanzata.

Insomma, l’avventura del videomaker e producer laureatosi all’Università IULM di Milano, non inizia con i migliori auspici: dovrà vedersela sia con l’ex del suo migliore amico, Alex Belli, che con la matrigna della sua fidanzata.

Staremo a vedere quello che succederà…

