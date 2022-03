A cura di Benedetta Esposito

Chiara Ferragni ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram, apportandovi una frase che ha rattristato fan, amici e parenti.

Chiara Ferragni è una blogger ed influencer italiana, famosissima sia in Italia che all’estero.

Diventata nota appunto per i suoi blog, inizialmente incentrati sulla moda e sullo stile, con il tempo, ha apportato sempre più cambiamenti nei suoi contenuti riuscendo comunque a conservare la sua cerchia di fan, anzi, ampliandola notevolmente.

Se inizialmente i profili social della Ferragni erano un trionfo di foto di scarpe, borsette ed outfit all’ultimo grido, con il tempo qualcosa è cambiato. Di certo il mondo della moda è stato e continua ad essere presente ma, rispetto al passato, ad apparire con maggior frequenza, sono le foto di famiglia.

Dopotutto Facebook, come pure Instagram, rappresentano una sorta di diario, pertanto rispecchiano le esperienze e i momenti di vita più importanti. Dal 2018, dopo due anni di relazione, la famosissima influencer è convolta a nozze con il rapper Fedez, da cui ha avuto due meravigliosi figli: Leone e Vittoria.

Da allora, la coppia si è sbizzarrita a fotografare e riprendere i momenti più belli e le fasi di crescita dei due bambini.

Purtroppo anche in una vita perfetta come quella di Chiara e Fedez possono presentarsi situazioni negative.

Portavoci di spiacevoli notizie, sul loro profilo Instagram, sono stati entrambi i componimenti della coppia: la Ferragni con una foto, Fedez con un video.

“L’amore della mia vita Fedez ha bisogno di un sostegno extra in questi giorni. Ti amiamo più che mai amore mio, e starai bene presto, sempre circondato dall’amore di tutta la famiglia, amici e persone che ti amano tanto”.

Questa è la frase apportata alla foto di Chiara, in risposta alle tristi parole che il marito pronuncia nel video:

“Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con grande tempismo, che comporta un percorso. Un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli. Ma che mi sento di raccontare in futuro perché quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto”.

Dalle parole di Fedez, non si evince nulla sull’entità della malattia, ma molti, l’hanno collegata a ciò che il rapper aveva confessato qualche anno fa, nel 2019:

“Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla"

Il web si è unito al dolore della famiglia e tanti personaggi famosi hanno mandato messaggi di auguri di pronta guarigione e speranze per il giovane ragazzo.

Simona Ventura ha scritto: “Sono attonita. Quello che posso dirti sommessamente Fedez che, la prova durissima che dovrai affrontare e che, sono sicura, un senso ce l’ha. Lo capirai al momento giusto. Appoggiati alla tua meravigliosa moglie Chiara Ferragni, a Leo e a Vitto. Saranno loro i tuoi angeli. E anche noi, che, se vorrai, ti staremo vicino perché ti vogliamo tanto bene. Forza”.

Ancora Mara Venier: “Un abbraccio Chiara e uno speciale, con tutto il mio affetto, a Fedez”.

Purtroppo quella di Fedez sembra essere l’ultima di una lunga serie di malattie e sofferenze cui la famiglia è stata sottoposta, dalla condivisione del percorso di psicoterapia che ha aiutato la coppia, i problemi di udito di Leone, il tumore di Valentina Ferragni, la sindrome dell’ovaio policistico di Chiara e, appunto, per finire il sospetto di Sclerosi Multipla del famoso rapper.

Non possiamo dunque che augurare a Fedez di guarire presto e mettere un punto definitivo alla lunga lista di malattie cui la famiglia Fedez-Ferragni è stata sottoposta.

