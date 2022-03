A cura della Redazione

Ha preso il via questa sera la sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi, reality show in onda su Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Il celebrity survivor verrà trasmesso tutti i lunedì alle ore 21,30 sulla rete ammiraglia di Mediaset, e sarà possibile seguire la diretta streaming anche su Mediaset Infinity, piattaforma sulla quale in qualsiasi momento si possono visualizzare anche clip e video del programma. Inoltre, la replica della diretta del lunedì sera, verrà trasmessa su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) ogni martedì e venerdì sera.

Per ciò che riguarda il day-time, alle ore 16,40 su Canale 5 ci sarà una striscia quotidiana che racconterà passo dopo passo l’avventura dei naufraghi in Honduras.

Dopo circa 20 minuti dall’inizio della nuova edizione è già scoppiata la prima polemica. Vladimir Luxuria si è scagliata contro il naufrago Clemente Russo, ex pugile casertano medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 e Londra 2012.

Russo non è approdato sulla playa dell’Honduras tuffandosi dall’elicottero, come avviene per tutti i concorrenti del reality, bensì a bordo di una barca. L’ex pugile ha spiegato che l’impatto con l’acqua gli avrebbe provocato danni ai timpani, già messi a dura prova da anni di combattimenti sul ring. Ma a Vladimir Luxuria la giustificazione del boxeur non è andata proprio giù: “Non capisco perché Clemente Russo non debba tuffarsi dall’elicottero come fanno tutti i concorrenti – ha detto -. Perché non ammette di aver paura? Forse perché teme che la sua immagine da macho ne esca indebolita?”.

Neanche venti minuti di diretta e Vladimir Luxuria sembra già aver preso di mira uno dei membri del cast. Dal canto suo, Clemente Russo ha replicato dicendo “Non ho paura di tuffarmi, Vladimir. Semplicemente ho un problema ai timpani”.