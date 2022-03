A cura di Ludovica Ragonesi

Francesco Facchinetti ha da sempre condiviso con i suoi fan e follower sui social i momenti più importanti della sua vita. E, anche questa volta, è proprio lui a comunicare quanto avvenuto a sua moglie Wilma Faissol: caduta da cavallo e frattura dell’omero per la moglie di Dj Francesco.

Grande spavento per la modella brasiliana, per la quale si è reso necessario un ricovero d’urgenza a seguito della brutta caduta avvenuta nel pomeriggio di ieri, durante una sessione di equitazione.

Addirittura per Lady Facchinetti è stata predisposta un’operazione chirurgica per recuperare l’osso fratturato.

“Forza Wilmaccia”, così scrive Francesco Facchinetti, postando una foto della moglie con flebo al braccio.

Quello capitato a Wilma è il secondo incidente a cavallo nel giro di pochissimo tempo.

Soltanto due mesi fa, la Faissol era finita al pronto soccorso per le ferite riportate a seguito di un incidente simile. Allora per la modella furono necessari alcuni punti di sutura. Ma le conseguenze sarebbero potute essere peggiori, dal momento che l’animale che stava cavalcando le cadde letteralmente addosso.

Nemmeno il tempo di riprendersi totalmente, che alla povera Wilma è capitata nuovamente una disavventura simile.

Questa volta sembra che Wilma Faissol sia stata letteralmente disarcionata dal cavallo, cadendo in malo modo e procurandosi una brutta frattura al braccio.

In questi momenti difficili per sua moglie, Francesco Facchinetti non smette di esprimere l’amore che prova per la donna a cui è legato da diversi anni e che è madre dei suoi figli, Leone e Lavinia.

Quella composta da Francesco Facchinetti e Wilma Faissol è una famiglia allargata.

Lui aveva già una bambina, Mia, nata dalla relazione con la showgirl Alessia Marcuzzi.

Anche Wilma Faissol, prima di conoscere “Mr. Capitan Uncino” (tutti ricordano il tormentone di Dj Francesco ndr) aveva avuto una bambina dal precedente matrimonio.

La coppia è molto unita e… molto social. Su Real Time sono stati anche protagonisti di un reality versione family, “The Facchinettis”, in cui hanno aperto le porte della propria casa alle telecamere, per mostrare come vivono tra le mura domestiche, tra momenti divertenti e “scleri” quotidiani.