A cura di Ludovica Ragonesi

Grande spavento per i Beckham, la famiglia inglese più glamour e amata del jet set.

David Beckham e sua moglie Victoria erano nella loro villa londinese di Holland Park insieme alla figlia minore Harper Seven quando, mentre dormivano, un ladro si è intrufolato nella loro casa.

Ad accorgersi del misfatto è stato il figlio 17enne Cruz che, rientrando a casa dopo una serata fuori, ha notato il vetro di una delle camere in frantumi.

Sotto shock, i Beckham hanno subito allertato la polizia.

Secondo indiscrezioni, dai filmati di sorveglianza della villa, si sarebbe visto il ladro arrampicarsi al cancello esterno della dimora extra lusso, per poi intrufolarsi all’interno della villa attraverso la finestra di una delle camere degli ospiti.

I Beckham sono famosi in tutto il mondo. Lui, ex calciatore della nazionale inglese, conosciuto per la sua bellezza oltre che per le doti atletiche, lei ex delle Spice Girls.

La coppia ha 4 figli: Brooklyn (23 anni), Romeo (20 anni), Cruz (17 anni) ed infine la piccola di casa, Harper Seven di 10 anni.

Il furto ha scombussolato David e Victoria, soprattutto perché il ladro si è introdotto in casa mentre loro erano all’interno insieme alla figlia minore.

La villa saccheggiata è stata acquistata dai Beckham nel 2013 per 40 milioni di sterline.

L’area residenziale dove è avvenuto il furto è stata già scenario di episodi simili. Poche settimane fa infatti, secondo quanto riporta il Telegraph, alcuni ladri si sarebbero introdotti anche nella casa di Elton John e in quella di Robbie Williams.

Tempi duri per i ricchi!