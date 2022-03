A cura di zara penna

Mediaset: addio ad Avanti un altro su Canale 5. Delusione per Paolo Bonolis. Ecco di cosa si tratta.

Paolo Bonolis ha sempre dimostrato la sua grande professionalità in diversi programmi televisivi. In questo periodo è alla conduzione dello storico quiz Avanti un altro, puntate mai trasmesse prima per via della sospensione da Covid-19 avvenuta nel 2020.

Purtroppo, però, il dato relativo agli ascolti non è stato particolarmente positivo: Avanti un altro su Canale 5 ha totalizzato 2.373.000 spettatori, ossia il 17.1% di share. L’Eredità – La Sfida dei 7, invece, che ha ottenuto circa 2.859.000 spettatori, il 20% di share.

Questa situazione ormai va avanti da molto tempo, e ciò ha provocato la discesa dal podio di Poalo Bonolis e della sua trasmissione.

Non è ancora ufficiale, ma sembrerebbe che dati gli ascolti bassi si stia pensando ad un nuovo quiz show nella prossima stagione autunnale di Canale 5, e questo comporterebbe l’uscita di scena Paolo Bonolis e del suo storico partner Luca Laurenti.

Paolo si è sempre differenziato dagli altri personaggi televisivi per la sua spontaneità e il talento con cui è in grado di sorprendere lo spettatore in maniera sempre diversa. Nel corso della sua carriera, ha portato una ventata di novità a quelli che erano i classici programmi presenti in televisione. Basti pensare al taglio umoristico e sorprendete che ha dato ai format da lui condotti come Ciao Darwin, Bim Bum Bam, Urka e il tg satirico Striscia la Notizia.