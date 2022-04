A cura della Redazione

Elettra Miura Lamborghini ed il dolce messaggio recapitato a Marcell Jacobs.

La cantante, influencer e personaggio televisivo, nipote di Ferruccio, fondatore della casa automobilistica che produce super car, prosegue la sua ascesa nell’universo della tv e dei social media.

Elettra ha iniziato la sua carriera esibendosi nelle discoteche della Lombardia, approdando poi nel 2015 come ospite allo show televisivo Chiambretti Night. Nel 2016 ha partecipato al reality Super Shore, trasmesso da MTV in Italia, Spagna ed America Latina, e sempre nello stesso anno è stata tra i protagonisti, sempre su MTV, del docu-reality Riccanza, al quale ha partecipato il vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi.

Nel 2017 ha partecipato alla versione spagnola del Grande Fratello Vip (Gran Hermano Vip), e poi a Newcastle in Inghilterra a Geordie Shore. A settembre dello stesso anno ha collaborato con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta al singolo Lamborghini RMX, partecipando poi l'anno seguente ai Wind Music Awards. Nel febbraio dello stesso anno, ha pubblicato Pem Pem, il suo primo singolo da solista, che è stato certificato con due dischi di platino. E’ poi entrata nel cast della quinta stagione del reality messicano Acapulco Shore.

A giugno 2018 ha presentato su MTV Italia il programma Ex on the Beach Italia, mentre a settembre ha pubblicato il suo secondo singolo Mala.

Nel 2019 ha svolto il ruolo di coach insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D'Alessio nella sesta edizione del talent show The Voice of Italy, in onda su Rai 2. Il 27 maggio dello stesso anno, dopo aver firmato per l'Universal Music Group, ha annunciato il suo primo album in studio Twerking Queen. Nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Musica (e il resto scompare), piazzandosi al 21° posto.

L’anno scorso è entrata a far parte della squadra di opinionisti dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, affiancando Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Nella giornata di ieri, giovedì 31 marzo, Elettra ha compiuto un gesto che ha entusiasmato i suoi followers. Ha donato ai figli di Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, delle uova di Pasqua. L’atleta italo-americano ha postato sul suo profilo Instagram una stories in cui mostra il regalo fatto dalla Lamborghini ai suoi figli, accompagnato da un biglietto: “Cari Marcell e Nicole (compagna di Jacobs, ndr), quest’anno festeggiate una Pasqua pazzesca con i bimbi con il mio fantastico uovo di cioccolato”.

Jacobs e la compagna Nicola Daza hanno apprezzato il gesto di Elettra, ringraziandola per il regalo che ha voluto fare ai figli.

Elettra dal cuore d’oro…

