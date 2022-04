A cura di Benedetta Esposito

La Rai ha in serbo, per il suo grande pubblico, una nuova fiction.

Sin dai primi giorni del 2022, i telespettatori hanno avuto la possibilità di trascorrere, le fredde serate invernali, in casa, senza annoiarsi.

Ci ha pensato la Rai, che, quest’anno, si è davvero superata, trasmettendo serie televisive di alto livello, che hanno riscosso grande successo, raggiungendo alti numeri di visualizzazioni.

Partendo dalla fiction dell’amatissima Serena Rossi, nei panni della protagonista de La Sposa, ricordiamo Gaia Girace e Margherita Mazzucco, attrici – protagoniste dell’Amica Geniale poi, ancora, Il Paradiso delle Signore, Doc- Nelle Tue Mani e, tante altre ancora. Insomma, il repertorio è stato davvero vasto.

Ma la Rai non si ferma, anzi, è arrivata proprio la notizia di una nuova fiction che partirà dopo che si sarà conclusa quella di Studio Battaglia.

Si tratta di “La Scogliera dei Misteri”, (Jugée Coupable, in lingua francese) che racconta le vicende di Lola Bremont, la protagonista, di 26 anni.

La fiction inizia mostrando l’arrivo della ragazza in Gran Bretagna, esattamente a Roches Blanches, da Bordeaux, per effettuare un colloquio di lavoro come hotel menager.

La madre è morta e, Lola, in questa zona, vi ha vissuto insieme allo zio.

Un giorno, riceve un inquietante sms, con allegato un articolo di giornale riguardante un delitto, ovvero la morte di una donna di nome Manon Jouve, circa 25 anni prima, il cui cadavere fu rinvenuto sulla scogliera di Port Blanc.

Ciò che turberà Lola, sarà la tremenda somiglianza della donna con lei stessa. Nonostante, da molti, persuasa a non farlo, la protagonista deciderà di indagare, per scoprire il colpevole, pensando che la vittima possa trattarsi proprio di sua madre.

Questa fiction, enigmatica e ricca di suspense, composta da sei episodi di 52 minuti e, diretta da Gregory Ecale e sceneggiata da Franck Oliver, andrà in onda, in prima serata, martedì 12 aprile, esattamente una settimana dopo la fine di Studio Battaglia.

Ad interpretare il ruolo della protagonista Lola e della presunta madre, sarà la stessa attrice, ovvero Garance Thenault, la quale ha spiegato, come riporta il sito thewom.it, le ragioni che l’hanno spinta ad interpretare i due ruoli: “Sono due le ragioni che mi hanno spinta ad accettare la storia. La prima è legata al suo aspetto da thriller autoconclusivo che mi permetteva di scavare nei personaggi ma, al contempo, visto che ha una fine, di non rimanervi imprigionata. La seconda è stata la possibilità di interpretare il doppio ruolo di una madre e una figlia. Ho così potuto esplorare contemporaneamente due differenti generazioni, cercando di capire le motivazioni e le ragioni dei problemi familiari”.

L’attrice, inoltre, confessa che interpretare entrambi i ruoli è inquietante e complicato: “Intepretare contemporaneamente due ruoli così diversi e distanti è stato inquietante e complicato. Ci sono stati giorni in cui dovevo passare da un personaggio all’altro. Manon, la madre, è meno presente sullo schermo ma capitava che nel giro di poche ore dovessi essere prima lei e poi la figlia. Ci voleva molta elasticità mentale soprattutto perché non sono abituata a ricoprire ruoli come quelli di Manon. Ho dovuto fare appello a tutta la mia concentrazione e gamma di emozioni per renderla credibile. Per Lola, invece, ha coabitato dentro di me per tre mesi, era meno lontana della madre”.

