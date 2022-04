A cura della Redazione

Gloria Radulescu, l’attrice che ha interpretato Marta Guarnieri nella fortunata fiction in onda Rai Uno Il Paradiso delle Signore, è uscita di scena al termine della quinta stagione.

La figlia di Umberto, dopo la prima esperienza in America, ha accettato di tornare a lavorare negli States, circostanza che l’ha costretta a lasciare Milano e il marito Vittorio Conti, interpretato dall’attore romano Alessandro Tersigni.

I fan della serie tv non hanno preso benissimo l’improvvisa uscita di scena di Marta, e sembrano non essersi ancora rassegnati all’addio della fotografa. Soprattutto perché gli autori della fiction hanno sancito la fine di una delle storie d’amore che più ha appassionato i telespettatori della soap.

Nata a Roma da padre rumeno e mamma italiana, Gloria Radulescu ha dovuto lasciare la capitale per trascorrere l’infanzia a Corato, piccolo Comune della provincia di Bari, a causa di una crisi respiratoria avuta a due anni e mezzo provocata dall’asma da smog. Dopo aver conseguito la qualifica di maestra d’arte orafa al liceo artistico Federico II, nel 2012 partecipa a Miss Italia classificandosi tra le prime dieci. L’anno successivo si diploma al centro di recitazione e dizione Teatrificio 22, mentre nel 2014 si iscrive al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, dove si diploma nel 2016.

Nel 2018, dopo l’apparizione in alcune serie tv come Non dirlo al mio capo e nella quarta stagione di Le tre rose di Eva, riesce ad ottenere il ruolo di Marta Guarnieri, una giovane ereditiera nella Milano degli anni ’60. Ed è proprio interpretando questo personaggio che Gloria raggiunge la notorietà. La sua storia d’amore con Vittorio Conti ha appassionato milioni di telespettatori.

Dopo l’addio traumatico alla serie, la Radulescu si è concessa una pausa dal set, intraprendendo un viaggio nel sud-est asiatico, come testimoniano i numerosi scatti postati sul suo profilo Instagram.

Qualche giorno fa, la bellissima Gloria Radulescu ha postato proprio su Instagram una sua foto in cui si mostra con indosso solo un cappotto e degli stivali, e con le armoniose forme del suo corpo ben in vista e con un lungo messaggio. “Sei un animale selvaggio e stai correndo da quando sei nata.

Corri per paura del prossimo agguato. Corri perché nessuno può darti il cibo che tu hai saputo procurarti da sola. Corri perché nessuno ti ha detto cosa era meglio per te. Corri perché il tuo silenzio è diventato assordante.

Ma Più corri e più non abitui il tuo corpo a fermarti.

Fermati. Fermati nel senso di accogliere. Fermati nel senso di imparare a fidarti. Fermati nel senso di lasciare andare la diffidenza al vento perché non fa parte della tua natura. Fermati perché le difese prima o poi crollano comunque. Che poi le cose belle le perdi.

Fermati. Che poi se qualcuno ti imbocca è pure bello.

Che poi se qualcuno ti ama e non ti abbandona il ciclo karmico non si ripete. Fermati”.

L’attrice di origini rumene ha fatto il pieno di like, con i followers che sembrano aver particolarmente apprezzato. Ma non solo. Gloria è stata protagonista di uno shooting fotografico a Dubai, dove la si vede in pose particolarmente sexy e provocante in versione charleston. Anche in questo caso pioggia di like e commenti di molti fan de Il Paradiso delle Signore, che le chiedevano di tornare a recitare nella serie in onda su Rai Uno.

Insomma, i tantissimi appassionati della fiction non hanno assolutamente gradito l’uscita di scena di Marta Guarnieri e continuano a sperare in un suo possibile ritorno.

