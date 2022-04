A cura di zara penna

Mediaset: fuori Barbara D’Urso. Piersilvio Berlusconi vuole lei al suo posto. Ecco chi.

E’ l’inquilina del Grande Fratello Vip più amata e ricercata. Tanti i progetti che le sono stati proposti da quando ha lasciato la casa più spiata d’Italia. Dalla Pupa e il Secchione al videoclip di Sangiovanni, per poi passare dalla radio e alla possibilità di diventare autrice. Parliamo di Soleil Sorge.

Dai rumors, sembra che per la Sorge ci sia qualcosa di ancora più importante. Infatti, da quanto si apprende, Soleil Sorge potrebbe sostituire Barbara D’Urso.

I vertici Mediaset sarebbero pronti a darle maggiore spazio quest’anno per poi affidarle addirittura un programma per la prossima stagione televisiva. E’ molto probabile che Soleil troverà un ruolo in Big Show di Enrico Papi come ospite, in Avanti un altro sempre in veste di invitata e in X-Style dove potrebbe persino condurlo.

In una recente intervista, Soleil Sorge si è paragonata a Barbara d’Urso. “Siamo due donne che sanno bene cosa significa stare sul pezzo 20 ore su 24, nel lavoro siamo dei cavalli da corsa. Poi abbiamo entrambe quella punta di sano cinismo che nella vita serve sempre. La sua carriera è inarrivabile ed è per pochi, ma sto studiando e facendo il massimo per emergere. I frutti piano piano stanno arrivando”.

Ad oggi sembra che Mediaset e Piersilvio Berlusconi se ne siano accorti.

Secondo le voci di corridoio, Berlusconi vorrebbe sostituire Barbara D’Urso proprio con Soleil nella prossima edizione di Pomeriggio Cinque.

Come prenderanno questa notizia i followers della D’Urso? Ma soprattutto la Sorge sarà in grado di sostituire la regina di Mediaset?

Potrebbe interessarti anche:

Soleil Sorge di nuovo innamorata: "Mi ha rubato il cuore"

Rai: brutte notizie per Mahmood e Blanco. I vincitori di Sanremo fanno flop. Ecco di cosa si tratta

Mediaset cancella "Ultima Fermata" con Simona Ventura? Il flop di Maria De Filippi

Emma Marrone parla del suo “vero amore”. L’ex di Amici di Maria De Filippi si racconta

Mediaset: in arrivo una nuova soap spagnola su Canale 5. Ecco di cosa si tratta

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI